Kuqezinjtë mbyllën mbrëmjen e djeshme rrëgëtimin e tyre në kampionatin Europian. Kombëtarja shqiptare humbi me rezultat minimal ndaj Spanjës, me një gol të Ferran Torres që në pjesën e parë.

Gjithsesi tifozeria ishte e zjarrtë deri në minutat e fundit, si në stadium ashu edhe në shtëpinë e ccdo shqiptari.

Bes Kallaku ka treaguar se ndeshjen e ka parë në shtëpi, me mamin.

“Duhet të kisha dal me pa ndeshjen me çunat. Jam duke e parë me mamin”, shprehet aktori.

/a.r