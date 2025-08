Nga Monica Ricci Sargentini, Corriere della Sera

Në krye të gazetës që nga viti 2022, ajo imponoi një modernizim që shkaktoi një revoltë midis gazetarëve. Tani padia e ngritur nga presidenti do ta vërë nën presion. E përballur me mohime dhe kërcënime për një padi shumëmilionëshe kundër Wall Street Journal dhe pronarit të saj Rupert Murdoch, Emma Tucker nuk hezitoi. Letra e shkruar nga Donald Trump për 50-vjetorin e lindjes së financuesit pedofil Jeffrey Epstein në vitin 2003 ishte sigurisht një lajm që nuk mund të lihej pas dore. Në krye të gazetës që nga viti 2022, gruaja e parë që mbante këtë post në 133 vjet, gazetarja britanike, me një karrierë të gjatë pas saj, i rezistoi telefonatave të marra në mesin e korrikut nga zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt dhe vetë Donald Trump, i cili kundërshtoi vërtetësinë e dokumentit.

Letra – e konsideruar “e turpshme” nga gazeta – e shkruar jo me dorë, por në kompjuter, është një bisedë imagjinare midis Trump dhe Epstein, e përshtatur nga skica e një gruaje të zhveshur të vizatuar me një shënues. “Dy harqe të vegjël tregojnë gjoksin e gruas, dhe firma e presidentit të ardhshëm, ‘Donald’, shfaqet poshtë belit të saj, sikur të ishin qime pubike.” Letra, e përshtatur nga Glislaine Maxwell, është ndër dokumentet e shqyrtuara nga zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë që hetojnë Epstein. Letra fillon: “Zëri: Duhet të ketë më shumë në jetë sesa të kesh gjithçka.” Donald: “Po, ka më shumë, por nuk do të them se çfarë.” Jeffrey: “As unë, meqenëse e di se çfarë është.” Donald: “Kemi disa gjëra të përbashkëta, Jeffrey.” Jeffrey: “Po, tani që po mendoj për këtë.” Donald: “Lojërat mendore nuk plaken kurrë, a e ke vënë re?” Jeffrey: “Më u bë e qartë herën e fundit që të pashë.” Donald: “Një mik është një gjë e mrekullueshme. Gëzuar ditëlindjen.” Dhe çdo ditë të jetë një tjetër sekret i mrekullueshëm.”

Revolta e stafit editorial

“Historia e regjisorit britanik ka tronditur një gazetë dhe Trumpin” është titulli kryesor këtë mëngjes në gazetën Guardian kushtuar Tucker, 58 vjeç, një karrierë që filloi në Financial Times dhe më pas vazhdoi në Times dhe Sunday Times. Gjatë këtyre dy viteve e gjysmë në krye të Wall Street Journal, Tucker është përballur gjithashtu me një revoltë nga redaktorët e gazetës, të cilët nuk i kishin përtypur shkurtimet e stafit dhe programin e modernizimit që kërkonte një prani më të madhe të artikujve të rëndësishëm me lajme ekskluzive.

Miqtë dhe kolegët e përshkruajnë atë si të thjeshtë, argëtuese dhe praktike. Sigurisht një ecëse në litar që ka arritur të lundrojë në terrenin e pabesë të perandorisë Murdoch pavarësisht se nuk ndan qëndrimet e krahut të djathtë, pro-Brexit me manjatin. Sipas Guardian, ka dy cilësi që punëdhënësi i saj i vlerëson. E para është gatishmëria për të marrë vendime jopopullore për të mirën e biznesit të saj. E dyta është etja për lajme politikisht kontraverse. “Ky është sekreti i suksesit të tij: ai nuk është vetëm simpatik, “Ai është gjithashtu kokëfortë dhe elastik”, tha Lionel Barber, ish-redaktor i Financial Times.

Tani padia e Trump kundër gazetës mund të ushtrojë presion mbi redaktorin. Dy miliarderët mund të arrijnë një marrëveshje për të shmangur telashet e procedurave ligjore, por asnjëri nuk do të dëshirojë ta lejojë tjetrin të fitojë. Dhe gjithçka varet nga besueshmëria e raportimit të Tucker. Dow Jones, i cili boton Journal, ka deklaruar se ka “besim të plotë në rigorozitetin dhe saktësinë e raportimit tonë dhe do të mbrohet fuqishëm kundër çdo sfide ligjore”.