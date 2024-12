Nga Alba Romano, Openonline

Për muaj të tërë, Bogpr u shfaq në TikTok me fytyrën e mbuluar. Por ai do të ishte krijuesi i bëmave të kandidatit pro-rus në mediat sociale. Dhe ai ka një standard jetese (me Porsche në garazh) që ka ngritur dyshimet për shërbimet

Është një burrë, i cili dyshohet se ka financuar ilegalisht fushatën TikTok të Georgescu-t në zgjedhjet presidenciale të Rumanisë, të anuluara tashmë nga Gjykata Kushtetuese. Ai quhet Bogdan Peschir, është një ish-programues rumun dhe dyshohet se është ndërlidhësi me Moskën. Ai do të ishte ai që pagoi një milion euro për influencuesit. Muraglia rindërton mekanizmin sot në Corriere della Sera. Burri, një ish-programues 35-vjeçar në kompanitë e lidhura me kriptovalutat, u shfaq në TikTok me fytyrën e mbuluar për muaj të tërë me emrin Bogpr. I identifikuar nga gazeta Gandul, bazuar në dokumentet e inteligjencës të deklasifikuara javën e kaluar, ai do të kishte përdorur llogarinë e tij për të bërë “donacione” prej mbi një milion euro për influencuesit e kontaktuar nga një kompani afrikano-jugore që merret me marketingun online. Secilit prej tyre iu kërkua të publikonte një video që fliste për çështje të dashura për kandidatin pro-rus Calin Georgescu. Në këmbim do të merrnin një mijë euro.

Mbrojtja e Peschir: donacionet po, por jo ndikim. Me BMW dhe Porsche në garazh

Për shërbimet “këto janë shkelje të politikave të TikTok dhe legjislacionit zgjedhor rumun”. Personi i interesuar drejtpërdrejt ka një tezë të ndryshme. “Unë nuk financova një fushatë, kam dhuruar për lloje të ndryshme llogarish të TikTok pa u kërkuar atyre favore ose pa i kushtëzuar këto donacione me orientimin e tyre politik”, mbrojti Peschir, i cili, sipas Corriere, krahasohet me Elon Musk (kjo sepse Gerogescu është konsiderohet “Trump rumun”). Por nëse Musk bën donacione krejtësisht transparente, ka dyshime për Bogpr: duke filluar nga BMW dhe Porsche Cayenne që ka në garazh (dhe udhëton gjithmonë me taksi). Një përmbajtje “që nuk korrespondon me aktivitetet e kryera nëpërmjet kompanisë që zotëron”, thuhet në raportin e shërbimeve. Dmth Digital On-Ramp Solutions Srl, i krijuar në vitin 2021. “Doja të bëja një projekt dixhitalizimi për Rumaninë, por ata nuk duan të bëjnë asgjë të dobishme këtu për shkak të sistemit të korruptuar”, shpjegoi njeriu që ndërkohë iu nënshtrua një kontrolli në vilën e tij në Brasov të Transilvanisë./ a.m.