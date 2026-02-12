Kuvendi i Kosovës ka sot votuar një rezolutë në mbështetje të krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Rezoluta e iniciuar nga PDK mori 90 vota pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim.
Kundër rezolutës votoi vetëm deputeti i LVV-së, Fatos Geci.
Lista Serbe nuk ishte e pranishme në sallë.
Lidhja Demokratike e Kosovës ishte pro rezolutës, por kërkoi që të futet edhe një pikë për dhënien e drejtësisë për vrasjet politike. Ishte shefja e Grupit Parlamentar të LDK-së, Jehona Lushaku që bëri kërkesën.
Por kjo u hodh poshtë nga PDK. Kreu i Grupit Parlamentar të kësaj force politike Përparim Gruda tha se teksti ishte hartuar nga një grup ekspertesh dhe se nuk mund të ndryshohej. Kjo bëri që deputetët e LDK-së të mos merrnin pjesë në votim.
Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu tha se do të flitej edhe për vrasjet politike, por kërkoi që kjo rezolutë të hidhej në votim pa ndryshime. Pas votimit Lushaku tha se “LDK pajtohej për pikën e rezolutës, por jo për përmbajtjen”.
