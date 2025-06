Albana Boksi është anëtarja e Gjykatës së Lartë, e cila do të vendosë për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, nëse do të vijojë të qëndrojë në burg apo do të ndryshojë masën ekstreme të sigurisë ndaj tij.

Po kush është Albana Boksi?

Albana Boksi ka lindur në Shkodër në 7 tetor 1974. Në vitet 1993 – 1997 ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë në Shkodër. Në vitet 1998 – 2001 ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës, Tiranë, duke fituar titullin “Magjistrat Gjyqtar”. Në vitin 2000 është emëruar gjyqtare në Tiranë, ku ka kryer stazhin profesional.

Në vitin 2001 është emëruar gjyqtare në Elbasan. Në vitin 2006 është emëruar gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, Tiranë. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet pranë Fakultetit të Drejtësisë Tiranë, në nivelin “Master shkencor në të drejtën penale”.

Prej muajit maj 2011 deri maj të vitit 2014, ka punuar si pedagoge e brendshme pranë Shkollës së Magjistraturës. Gjatë viteve 2014 – 2019 ka ushtruar sërish funksionin e Gjyqtares në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda, Tiranë.

Në 5 prill 2019, Albana Boksi kaloi procesin e Vetingut pa probleme, duke u konfirmuar në detyrë. Në muajin dhjetor 2019 është caktuar në pozicionin e Gjyqtares në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Në mars 2021 është emëruar gjyqtare në Gjykatën e Lartë.

Znj. Boksi ka një eksperiencë të pasur në fushën e mësimdhënies në disa univeristete publike dhe private. Ajo ka marrë pjesë në shumë aktivitete kombëtare e ndërkombëtare në fushën e së drejtës. Është bashkëautore në disa botime e studime si; “Manual i Etikës Gjyqësore”, “E drejta për akses në gjykatë në çështjet civile”, etj., si edhe pjesë e grupit të ekspertëve në hartimin e Komentarit Elektronik të Kodit të Procedurës Penale.