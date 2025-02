Leonie Mellinger dikur kritikoi stilin e të folurit të liderit të mundshëm laburist, Keir Starmer. Pastaj ajo mori një telefonatë që nuk e priste.

Më 4 prill 2020, teksa Keir Starmer qëndronte në shtëpinë e tij për të mbajtur një fjalim të regjistruar në kulmin e bllokimit nga pandemia, liderit të sapozgjedhur laburist iu bashkuan tre persona.

I pari ishte zëdhënësi i tij prej një kohe të gjatë, i dyti një videograf. Megjithatë, po aq vendimtar ishte një zë që dilte nga iPhone i Starmer-it.

Ky zë ishte i Leonie Mellinger, aktorja dhe trajnerja e komunikimit, e cila ofronte këshilla miqësore dhe qetësuese për Starmer-in, duke i dhënë mbështetje dhe udhëzime për fjalimin e tij. Ajo nuk ishte fizikisht aty, por ndikimi i saj ishte po aq i rëndësishëm.

Mellinger, aktore dhe trajnuese e aftësive komunikative, ka luajtur një rol të rëndësishëm në ngritjen në pushtet të Keir Starmer, por vendi i saj në rrethin e tij të ngushtë zbulohet për herë të parë sot, shkruan The Sundy Times.

Ajo ka folur hapur për ndihmën që i ka dhënë Starmer-it, i cili ishte një politikan që njihej si i rezervuar. Mellinger e ka ndihmuar atë të “zbulonte zërin e tij,” të komunikonte më natyrshëm dhe më me besim.

Aktorja gjithashtu ka ofruar këshilla dhe mbështetje, veçanërisht kur Starmer ka menduar të dorëhiqet në vitin 2021, pas një periudhe të vështirë politike.

Ajo thotë se transformimi që ka ndodhur është i madh dhe ka ndikuar në mënyrën se si Starmer komunikon dhe si ai është përpjekur të përmirësohet si lider.

Leonie Mellinger, që është një dramaturge e trajnuar klasike dhe ka luajtur në të kaluarën me aktorin e njohur Sir Patrick Stewart në Royal Shakespeare Company, përshkruan momentin kur Keir Starmer mbajti fjalimin e tij të parë si lider i Partisë Laburiste.

Leonie tregon se në atë moment ajo ishte në telefon, duke i dhënë këshilla ndërkohë që ai po jepte fjalimin e tij në dhomën e tij të ndenjës. Ajo e përshkruan këtë si një moment të paharrueshëm, një moment të veçantë dhe emocionues për të. Ajo tregon se kishte një foto në shtëpi, ku ajo po mbante një gotë shampanje dhe duke ngritur duar lart, pasi ishte shumë e gëzuar për arritjen e Starmer-it dhe për suksesin e tij si lider.

Ata që punuan me Starmer gjatë fushatës thonë se suksesi i tij nuk do të kishte qenë i mundur pa Mellinger, pasi ajo e ndihmoi të kalonte nga një mjedis i ngushtë si gjyqësori, ku kishte punuar si avokat, në parlamentin britanik, studion e televizionit dhe skenën e debatit. Mellinger e udhëhoqi atë për të krijuar një lidhje më të natyrshme dhe të besueshme me audiencën, duke i ndihmuar të përshtatej me formatet e ndryshme të komunikimit publik.

Starmer e konsideroi kaq të rëndësishëm rolin e saj saqë, gjatë pandemisë, Mellinger mori statusin e “punonjëses kyçe”, që do të thotë se ajo ishte e autorizuar të udhëtonte dhe të kryente detyra të rëndësishme përmes kufizimeve të pandemisë. Ajo përdori këtë status për të vizituar selinë e Partisë Laburiste në natën e Krishtlindjeve të vitit 2020, duke mbajtur një maskë për shkak të kufizimeve të COVID-19. Gjatë kësaj vizite, ajo e këshilloi Starmer për reagimin e tij ndaj marrëveshjes për Brexit të Boris Johnson, një çështje kyçe që kërkonte një vendim të mençur dhe të kujdesshëm nga lideri i partisë.

Puna e Leonie Mellinger është raportuar për herë të parë në një libër të ri të titulluar “Get In”, i cili është një histori e re e ngritjes në pushtet të Partisë Laburiste nën udhëheqjen e Keir Starmer.