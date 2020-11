Redian Dervishi është 24-vjeçari i cili ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe ka kanosur punonjësit e Policisë ditën e djeshme në Maminas.

Sipas bluve, ky shtetas dje, rreth orës 20:00, pas një konflikti familjar, në vendin e quajtur “Liqeni i Karpenit”, ka qëlluar në ajër me një armë zjarri pushkë, të cilën e dispononte me lejen e organeve kompetente.

“Ky shtetas ne momentin qe i eshte bere thirrje nga punonjesit e polcise te dorezohej bashke me armen ka kundershtuar disa here me armen ne dore duke i kanosur per jeten. Gjithashtu ka rezultuar se shtetasi Redian Dervishi ka drejtuar automjetin me targe AA 696 UL ne gjendje te dehur ku ne verifikimin me gyp indikator (alkol-test) me aparat drager shtetasi Redian Dervishi ka rezultuar qe ka perdorur pije alkolike ne masen 0.90 mg/liter”, tha Policia.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Shijak e arrestuan për veprat penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë”, “Prishja e rendit dhe qetësisë publike” dhe “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Krujë, në vijim të punës për kapjen e personave në kërkim dhe vënien e tyre para përgjegjësisë penale, ndaluan shtetasin E. K., 37 vjeç, banues në Kamzë, sepse Gjykata e Shkallës së Parë Krujë i ka caktuar masën e sigurisë ” Arrest në burg”, për veprat penale “Kanosja” dhe “Armëmbajtja pa leje”, pasi më datë 06.08.2020, në Tapizë, ka kanosur me armë zjarri shtetasin I. V.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Shijak proceduan penalisht për veprën penale “Shpërdorim toke”, shtetasit T. M., 39 vjeç, banues në Shijak dhe A. D., 42 vjeç, banues në Tiranë, pasi u konstatuan nga shërbimet e Policisë në Xhafzotaj dhe në fshatin Vlash, Shijak, duke hedhur një sasi inertesh.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasit, A. L., 44 vjeç, banues Krujë, pasi u konstatua nga shërbimet e Policisë në Krujë, duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur.

A. S., 28 vjeç, banues në Durrës, pasi në lagjen nr.13, Durrës, duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur, është përplasur me 2 mjete të tjera duke shkaktuar dëme materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprime të mëtejshme.

g.kosovari