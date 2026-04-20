Arben Llangozi, avokat i kryebashkiakut të Gjirokastrës, Flamur Golemi, në një lidhje me emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, dha detaje për personin që nxorri lajmin për infektimin e qytetarit të parë të bashkisë dhe rreth 150 personave të tjerë. Llangozi u shpreh se personi që e ka publikuar këtë lajm është shtyrë nga politikanët për të dëmtuar imazhin e Golemit.
“Lajmi është hedhur së pari rreth një muaj e ca ditë nga një aktivist i PD në qytetin e Gjirokastrës. Është marrë nga disa portale dhe ka marrë bujë. Emin Kokalari është qytetari që e ka hedhur në rrjetin e tij social në Facebook dhe e kanë marrë portalet dhe mediat.
Zoti Golemi ka qenë me sëmundje tjetër, ka bërë analiza, është bërë edhe kjo në dhjetor 2025, ishte pjesë e dosjes së plotë të dosjes shëndetësore të zotit Golemi.
Aktivisti nuk është se e ka gjetur, janë thashetheme të shpërndara në bashki dhe më tej. Tani futemi te patronazhistët, që e kanë shpërndarë dhe e morën aktivistët e PD.
Mediat e kanë nxjerrë si lajm një kryebashkiak në jug me SIDA.
Analizën e nxorri vetë kryebashkiaku për të hedhur poshtë lajmin e rremë.
Opinioni publik duhet të dijë të vërtetën. Interesi publik në këtë rast është më i madh se ai personal.
E rëndë është, por rrjeti ka qenë i painformuar. Media e ka transmetuar në momentin e parë dhe më pas është përgënjeshtruar kur zoti Golemi ka nxjerrë analizën.
Me atë gjendje paniku që ishte në Gjirokastër që aludohej në çdo tavolinë që kishim epidemi…
Qytetari në fjalë, është bërë kqyrja e telefonit, rrjeteve sociale dhe është konkluduar. Ai ka shkuar që në Bashkinë Gjirokastër kryetari dhe 18 punonjës janë të infektuar me SIDA.
Masat ligjore, i jemi drejtuar me kallëzim Prokurorisë dhe Policisë së Shtetit, që ka shoqëruar personin, ka bërë kqyrje të postimeve të tij. Kemi njoftuar edhe Prokurorinë, Komisioneri për Diskriminimin dhe Komisioneri për të Dhëna Personale. Edhe nëse një shtetas do të ishte i infektuar nuk mund të diskriminohet.
Interesat për të krijuar këtë janë politike, ky shtetas është shtyrë nga politikanë për të dëmtuar imazhin. Nuk është marrë me një individ, por një numër të lartë personash.
Policia e ka shoqëruar, ka bërë kqyrje të rrjeteve sociale dhe e ka referuar në Prokurorinë e Gjirokastrës. Ka dalë edhe me njoftim për shtyp, kuka dhënë infromacionin se është proceduar për veprën penale të thënieve që përhapin panik”- tha Llangozi.
