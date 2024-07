“Nuk është meritë e strukturave të drejtësisë së shtetit shqiptar por meritë e familjarëve të Aleks Nikës që e çuan dosjen në Strasburg. Të mos mburret njeri me këtë. Të mos harrojmë që SPAK ka rolin për të hetuar Berishën, ish kryeministri, Lulzim Basha, ish ministri i Brendshëm dhe ish kreu i Gardës. SPAK meqë hapi këtë dosje do të hetojë dhe personat e tjerë të përfshirë. Nga Sali Berisha tek i fundit që t’i shkojë hetimeve deri në fund. Të mund të bëhet ndonjë i penduar që të tregojë pse u fshinë serverat, pse iu bë presion prokurorisë për intimidim e keqhetim, pse policia nuk zbatoi urdhrat e arrestit të gardistëve. Është histori e madhe që do kohën e vet por SPAK do ia dalë mbanë”, tha Dervishi për Report Tv.