Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka dhënë një deklaratë të qartë lidhur me pasardhësin e tij në krye të PD-së.

I pyetur se kush do të ishte pasardhësi i tij, Berisha theksoi se lideri i një partie ka një mision të qartë sipas tij, të çojë partinë në fitore dhe jo të krijojë kopje të tij.

Ai shtoi se kjo është e drejta e anëtarëve të PD-së të zgjedhin udhëheqësin që ata preferojnë.

”Kjo është e drejta e anëtarëve të PD që të zgjedhin atë që pëlqejnë. Unë do të respektoj atë që zgjedh anëtarësia“, u shpreh Berisha gjatë një intervistë në emisionin “Kjo Javë” në Neës24.

I pyetur nëse do të jetë një nga anëtarët e familjes së tij, ai sqaroi se nga familja e tij nuk ka ndonjë kandidat për këtë pozicion, duke përmendur se as vajza, as djali dhe as dhëndri i tij nuk janë të përfshirë në asnjë listë për të udhëhequr partinë.

Berisha ka theksuar gjithashtu se angazhimi i tij politik ka qenë gjithmonë në funksion të interesave të partisë dhe jo për përfitime personale.

“Lideri i një partie politike ka mission të çojë partinë në fitore jo të përpiqet të krijojë kopjen e tij. Kjo është e drejta e anëtarëve të PD që të zgjedhin atë që pëlqejnë.

Unë do të respektoj atë që zgjedh anëtarësia. Brenda familjes sime nuk ka një kandidat. Vajza ime ndjek politikën nga jeta e saj private, nuk hyri në asnjë listë, as dhëndri apo djali im”, tha kryedemokrati.