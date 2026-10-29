Serbia hyn në një fazë të re politike, pas fitores historike të lëvizjes studentore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 26 tetorit, që i dhanë fund pushtetit të Aleksandar Vuçiçit.
Tashmë, vëmendja është përqëndruar te emrat që mund të marrin drejtimin e qeverisë së re dhe postet kryesore ministrore.
Mes kandidatëve të spikatur është Dejan Shoshkiç, ish-guvernator i Bankës Qendrore dhe profesor i ekonomisë, i cili ka kritikuar vazhdimisht dobësitë institucionale dhe korrupsionin. Ai mbështet reformat financiare dhe masat për rritjen e pagave e pensioneve.
Një tjetër emër është kardiologu dhe profesori Ilija Srdanoviç, kandidati kryesor i listës studentore, i cili premton një sistem shëndetësor më të barabartë dhe reforma kundër korrupsionit.
Në këtë garë përfshihet edhe ish-ylli i basketbollit Dejan Bodiroga, sot president i EuroLeague, i cili është kthyer në një nga figurat më të njohura publike të lëvizjes studentore.
Ndërkohë, profesori i kimisë Radomir Saiçiç ishte një nga zërat kryesorë që përshëndeti fitoren e studentëve.
Ai mbështet ndryshime politike dhe ka shprehur qëndrime të forta për çështjen e Kosovës dhe marrëdhëniet me Rusinë.
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