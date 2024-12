Pa bërë ende 24 orë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, banorët diskutuan se cilët do jenë të nominuarit e parë.

Sipas Redonit, banorja e parë që lë shtëpinë e Big Brother Vip 4 është Rozana, ndërsa Valbona mendon se do dalë Laerti. Por ndryshe u përgjigj Xumi, i cili tha se do të “nominohen ata që do të hanë bukë kot”.

Pjesë nga biseda:

Kush mendon se është konkurrenti i parë që do të lejë shtëpinë?

Valbona: Pyetje e vështirë është në fakt. Por nuk e di…nuk kam një përgjigje. Unë kam një simpati për të gjithë.

Amber: Në një grup, nuk mund të kesh simpati për të gjithë.

Rozana: Redoni e tha, e tha që do dalë Rozi.

Valbona: Do dalë Laerti

Rozana: Po pse ia faturon Laertit?

Valbona: Ashtu sic ta faturojnë dhe ty

Xumi: S’po përmend mera. S’dua të përmend emra. Mendoj që do nominohen ata që do hanë bukën kot./ Top Channel