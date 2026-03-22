I ftuar në “Fan Club” ishte Gimbo, ish-banori i Big Brother VIP 5, i cili la shtëpinë të martën e kaluar në një nominim kokë më komë me Brikenën.
Ai komentoi lojën e banorëve dhe gjithashtu foli edhe për raportin e tij me Selin.
I pyetur se kush do ta fitonte një Big Brother mes të dashurës së tij Selin dhe mikut të tij të ngushtë, Gjesti, Gimbo u përgjigj kështu:
“Loja e Selin dhe loja e Gjestit janë krejt ndryshe. Unë mendoj se do e fitonte Gjesti. Por normalisht nuk mund të mohoja edhe Selin”.
