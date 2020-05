Nga Endri Kajsiu



Çdo herë që në portalet shqiptare qarkullojnë artikuj sipas të cilëve vendi yt, Shqipëria është bërë lajm në median ndërkombëtare për mirë a për keq qoftë, intuita të shtyn ta klikosh me patjetër, për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë e së për cilën media flitet, udhëhequr nga ideja e kahershme se ajo çfarë thuhet atje tej, në botën e zhvilluar perendimore për Shqipërinë, legjitimon deri diku realitetin këtu brenda nesh.

I tillë ishte rasti i një artikulli me titull “Media amerikane: Si po planifikon Rama të pengojë Integrimin e Shqipërisë në BE”, që citonte një koment të websajtit Citizen Truth.Pas një titulli të këtillë që mbërrin permes aplikacioneve online në telefon, ti pret që të gjesh një hulumtin serioz që provon me fakte se kryeministri i Shqipërisë po saboton procesin e integrimit europian dhe e dyta, të shuash kuriozitetin e madh se cila na qënka kjo media amerikane që ka kryer këtë zbulim, apo më tej, se cilat media të tjera e kanë replikuar këtë investigim.

Artikulli në fakt rezulton të jetë vetëm një koment i një farë personazhi anonim me emrin Francesca Norton në këtë websajt të themeluar në vitin 2017 nga dy të rinj amerikanë, si një iniciativë e tyre personale. E teksa ti prisje që si burim të artikullit të lexoje emrin e ndonjë prestigjozeje si New York Times apo Washington Post (detaj që në këtë vëzhgim është i fundit për nga rëndësia), zhgenjimi yt si qytetar bëhet më i madh kur në artikull konstaton që me leximin e parë, dy probleme thellësisht fyese për inteligjencën e shqiptarëve.

Së pari, gjuha e baltës ndaj Shqipërisë përmes fjalive tërësisht denigruese në komentet personale të një emri autoreje me shumë gjasa të rremë.Në websajtin Citizen Truth ndodhen të publikuara të gjitha biografitë, cv-të profesionale dhe fotografitë e bashkëpunëtorëve nga e gjithë bota që kontribuojnë me shkrime, përveç personazhit Francesca Norton, për të cilën nuk ka asnjë detaj e as foto, përveç faktit që në websajt numëron me dhjetra artikuj, në të cilët, targeti i sulmit dhe baltovinës, frazave të urrejtjes së saj është vetëm një njeri, Edi Rama.

Sipas saj Rama po qeveris si Korea e Veriut, diku tjetër thotë se po nderton shtetin një partiak, diku tjetër thotë se po pengon integrimin, e diku tjeter se po qeveris me 300 kriminelë.E çuditshme në fakt se si Francesca, komentatorja që në shqip përkthehet menjëherë nga mediat pranë opozitës, nuk rezulton me asnjë profil real as në kërkimet në google. Nuk ekziston në fakt asnjë identitet real që të na njohë me këtë amerikane të supozuar, e cila atje larg nga Amerika shkruan me një urrejtje patologjike për kryeministrin e Shqipërisë.Por problemi nuk është Francesca në vetvete, krijesa virtuale dhe anonime e plazmuar nga forca të errëta që e përkthejnë me shpejtësinë e dritës në shqip çdo artikull denigrues të saj.Problemi real është metodologjia e vjetër dhe e neveritshme me të cilën kërkojnë të manipulojnë mendjet e shqiptarëve disa, duke përdorur në funksion të këtij qëllimi, qelbëzimin me çdo mjet të imagjinatës, të figurës së Shqipërisë.Në komentin e sotëm të Francescës, përsëriten në fakt disa mesazhe jo të padëgjuara, e jo të parrahura për veshin e shqiptarëve si fraza “Shqipëria, Kolumbi e Europës”, slogani i famshëm i partisë demokratike.

Më tej, zonja Norton del në përfundimin se “Rama do të vazhdojë ta përkeqësojë ekonominë dhe qeverisjen e vendit dhe populli do të vuajë e do të rëndohet edhe më shumë”. Kushdo që i njeh dy parime bazë të komunikimit, e di që minimalisht duhet të përpiqesh ta përligjësh e ta arsyetosh pse-në e konstatimit tënd, por jo Francesca. Në këtë rast, nuk ka rëndësi pse Francesca, kjo krijesë virtuale anonime e urren kaq shumë Ramën sa e bën përgjegjës te kanabizimit masiv të vendit si të ishte Gjykata e Lartë e Shqipërisë, sepse arsyeja është aq e dukshme në fjalitë e saj, po aq sa edhe statuset e rendomta të qytetarit dixhital për narko shtetin.Ajo që ka rendësi dhe të cilën duhet ta refuzojmë me përçmim, është se sot ende kërkohet që shqiptarëve t’u hidhet hi syve me fabula bajate pa asnjë fakt që në vetvete nuk dëmtojnë Ramën, por Shqipërinë në gjuhë të huaj.E kur jashtëqitje të tilla politike përkthehen nga shqipja në anglisht, e pastaj vijnë prapë mbrapsht, nga anglishtja në shqip, përmes mediave tona, me pompozitetin e alarmit që po na vjen nga Amerika mike, shqiptari rracional ka shansin të kuptojë se sa i vogël dhe i ngushtë është interesi i atyre që te krijesa anonime si Franceska, prodhojnë artificialisht, mbështetjen që do të donin të kishin për budallallëkun e tyre, nga Amerika mike.