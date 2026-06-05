Xhaxhai i Enea Mekollit, ka folur sërish për ngjarjen e rëndë që tronditi dje opinionin publik, ku efektivi i policisë u vra në krye të detyrës.
Ai tha se personi që dha urdhrin për operacionin për kapjen e Violand Braçellari, duhet të përgjigjet para ligjit, pasi nuk janë marrë masa.
Madje ai dha një version krejt të kundërt nga ai i kryepolicit, Skënder Hita, që tha se ishin 40 efektivë në aksion.
Xhaxhai tha se ishin vetëm 6 policë si fillim në vendin e ngjarjes.
“Nuk ka pasur asnjë lloj mbrojtje. Personi që ka urdhëruar, duhet të përgjigjet. Ai që dha urdhrin, duhet të përgjigjet. 6 veta kanë qenë në operacion, më vonë kanë vajtur të tjerët”, tha ai.
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