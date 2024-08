Kompania turke “Kurum” vijon të jetë e mbyllur pasi ka nxjerre te pa pune 500 punonjës pa asnjë shpjegim, menjëherë pas skandalit te transportit drejt Tajlandës të mbetjeve të dala nga kjo kompani.

Kompania turke me aktivitet në Shqipëri nuk pranon te japë sqarim për arsyet e kësaj ndërprerje, dhe asnjë sqarim për punëtoret që u ka detyrim shpjegimin e situatës dhe respektimin e marrëdhënieve kontraktuale.

Avokati Idajet Beqiri, i ftuar në “Ora e fundit” në ABC News, u shpreh se Kurum nuk është hera e parë që përsërit skena të tilla. Sipas tij, kjo kompani, pas skandalit të mbetjeve toksike po tenton t’i bëjë presion shtetit shqiptar duke nxjerr në rrugë 500 punonjës.

Avokati theksoi se Inspektorati i Punës do duhet të hetojë me hollësi të gjithë dokumentacionin dhe aktivitetin e kësaj kompanie, që vepron në Shqipëri prej vitesh.

Ai theksoi se kompania Kurum ka hyrë keq në Shqipëri dhe për këtë kanë përgjegjësi të madhe si qeveria Berisha ashtu edhe qeveritë para tij.

“Nuk është hera e parë që Kurum përsërit skena të tilla. Shkeljet e rënda dhe flagrante të Kurum, të ndodhura edhe më parë. Është një lloj presioni, pas skandalit të mbetjeve toksike. Inspektorati i Lartë i Punës duhet ta hetojë me hollësi një situatë tillë dhe jam i bindur se do ta bëjë një gjë të tillë mirë. Kurum tha se ato nuk janë mbetje toksike dhe helme.

Ajo është një çështje dhe hetim ndërkombëtar. Ajo shoqëri do të mbajë përgjegjësitë e veta. Kurum jo vetëm është futur keq në Shqipëri, por edhe në këtë drejtim, edhe qeveritë para Berishës kanë përgjegjësinë për këtë futje”, tha ai.

Ai shprehet se Berisha dhe Meta kanë privilegjuar këtë kompani, duke e mbështetur atë në thellimin e paligjshmërive në kurriz të popullit shqiptar dhe pasurive te tij.

“Nuk mund ta themi se mund të largohet nga Shqipëria, pasi një situatë e tillë nuk e shohim, sidomos pa u mbyllur proceduarat, sidomos pas hetimet të mbetjeve toksike. Kurum është privilegjuar shumë nga qeveritë shqiptare, sidomos nga qeveria e Berishës dhe e Metës”, tha ai.

Më 4 prill 2023, avokat Idajet Beqiri kallëzoi në SPAK ish-kryeministrat Sali Berisha dhe Ilir Meta, për rolin e tyre në aferën e privatizimin të HEC-ve Ulëz, Shkopet, Bistrica 1 dhe Bistrica 2, disa javë para zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit 2013.

Gjatë intervistës, Beqiri tha se në kaq vite aktivitet, Kurum ka përfituar në mënyrë abuzive dhe me bekim të VKM-ve të nxjerra nga ish-kryeministri Sali Berisha rreth 130 milionë euro.

Ai shtoi se këtë çështje e ka çuar në Gjykatën e Lartë, ndërsa u shpreh besimplotë për një vendimmarrje të duhur nga drejtësia shqiptare.

“Është privilegjuar, por në shkelje flagrante të ligjit dhe janë dhënë asete kombëtare në kundërshtim me Kushtetutën, për një korrupsion të hapur të Berishës dhe të Metës. Në 23 qershor 2013 bëheshin zgjedhjet dhe ato ia dhanë këto hidrocentrale Kurimit në janar.

Me ligj e kemi, që këto ndërmarrje nuk mund t’i privatizosh. Me dy VKM të Berishës, vkm 152 dhe 153, në kundërshtim me Kushtetutën dhe HEC-et iu shitën Kurum. Janë 130 milionë euro fitim në këto vite. Marrin [Kurum] 10 milionë euro fitim. Ai ushqen edhe sot Metën dhe Berishën. Berisha ka vënë Shkëlzenin në krye të kësaj pune dhe ai mbledh paratë”, tha ai.