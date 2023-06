Drejtori i përgjithshëm për Fqinjësi dhe Negociatat e Zgjerimit të BE-së, Gert Jan Koopman, gjatë takimit të ministrave të Bashkimit Evropian ka folur edhe rreth situatës në veri të Kosovës dhe tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë.

Në një prononcim, ai ka theksuar se Komisioni Evropian do të ndërmarrë një numër masash, pasi autoritetet e Kosovës nuk i janë përgjigjur kërkesave të BE-së për shtensionimin e situatës në very.

“Autoritetet e Kosovës nuk iu janë përgjigjur këtyre kërkesave fatkeqësisht, Komisioni Evropian sigurisht që do të ndërmarrë një numër masash që do të komunikohen pak më vonë në këtë javë dhe ato do të përfshijnë pezullimin e punës së në kuptimin e organeve të Stabilizim Asociim dhe do të pezullojmë programin e fondeve për Kosovën, si dhe propozimin e dorëzuar nga Kosova për kornizën investuese për Ballkanin Perëndimor që nuk do të procedohet në këtë moment, mbështetja e vazhdueshme për prokurimin dhe nënshkrimi i kontratave po ashtu, do të pezullohen. Ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitat dypalëshe po ashtu do të pezullohen. Tani më lejoni të theksoj se nuk i marrim me lehtësi këto veprime dhe këto duhet të shihen si të përkohshme dhe të kthyeshme kur të shohim hapat e vegjët të autoriteteve në Kosovë që të kthehen në dialog dhe për të implementuar zotimet që janë dhënë.” – tha ai, transmeton Koha.

Për masa, ditë më parë ka folur edhe Josep Borrell, shef i diplomacisë së BE-së. Shefi i diplomacisë së BE-së vlerësoi se shtensionimi i situatës duhet të ndodhë, teksa ka përshëndetur lirimin e tre policëve kosovarë të kidnapuar nga Serbia. Shefi i diplomacisë e përdori një togfjalësh interesant, kur foli për vlerësimin e tensioneve në veri.

“Shtetet anëtare, dua ta theksoj, shtetet anëtare nënvizojnë shqetësimet e forta për tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës.” – tha ai.

“Shtetet anëtare kanë nënvizuar shqetësimin për tensionet në vazhdim në veri të Kosovës dhe kam cekur rëndësinë që palët të shtensionojnë situatën, e të bëhet në përputhje me deklaratën e shteteve anëtare të bërë më 3 qershor. Mirëpresim lirimin e tre policëve të Kosovës që janë mbajtur në Beograd. Shtetet anëtare do të marrin masa nëse duhet, për ta rritur levën e BE-së e për ta përkrahur dialogun për normalizim”, tha Borrell.

Tutje, kryediplomati i BE-së i kishte përmendur edhe nevojën e zbatimit të obligimeve që rrjedhin nga dialogu, duke sqaruar se vendet anëtare të BE-së janë të gatshme të marrin masa nëse nuk ka progres.

“Dyja palët duhet të tregojnë gatishmëri për t’i zbatuar obligimet nga dialogu. Shtetet anëtare janë të gatshme të marrin masa të mëtutjeshme nëse nuk shihet progres. Është thënë se nga shtetet që aspirojnë të jenë pjesë e BE-së presim sjellje evropiane. Në ditët në vijim do të vazhdojmë kontaktin me dyja palët. Por, shtetet anëtare janë të gatshme të jenë aktive e të na përkrahin në punën tonë.” – vlerësoi Borrell