Kryeministri Albin Kurti mund të përballet me presione të njëjta si ato ndaj presidentit ukrainas nga Donald Trump, por është në pozita edhe më të pafavorshme se Zelensky. Ai nuk ka mbështetjen e plotë të BE-së apo Britanisë së Madhe, dhe është përballur vazhdimisht me kritika.

Kështu mendon profesori dhe eksperti i politikës së jashtme dhe çështjeve të Ballkanit, Edward Joseph.

Në një intervistë për A2Cnn, Joseph nuk përjashtoi mundësinë e tërheqjes së trupave të ShBA-së nga KFOR-i, por thotë se Trumpi duhet të përballet me problemet që do të vijnë nga një vendim i tillë.

Pjesë nga intervista:

A2CNN: Kryeministri Kurti, i cili ka fituar serish zgjedhjet, nuk ka pasur raporte aq te mira me Trumpin. Zyrtarë te administratës së tij, të tillë si Richard Grenell e kanë kritikuar ashpër. Duke konsideruar qe Kosova mbetet në një konflikt të pazgjidhur me Serbinë. A duhet të presim presione ndaj Kurtit, ashtu si në rastin e Zelenskyt, për të shtyrë drejt një ujdie?

Edward Joseph: Po! 100 për qind po, është përgjigjja e pyetjes. Tani, a do të jetë presioni për të arritur marrëveshjen, apo diçka tjetër, nuk mund ta them. Kërkesat e sakta nuk mund t’i dimë. Por nëse kryeministri Kurti rikthehet si kryeministër, atëherë ai, dhe të gjithë në Kosovë duhet të presin presion shumë të lartë nga administrata Trump. Kryeministri Kurti mund të përballet me të njëjtin trajtim si ai që Trump i rezervoi Zelenskyt. Dhe kryeministri Kurti nuk është në pozita të njëjta me Zelenskyn.

Presidenti ukrainas ka mbështetje të madhe evropiane, ka mbështetje të madhe nga Mbretëria e Bashkuar. Kryeministri Kurti nuk e ka këtë mbështetje. Për kryeministrin Kurti ka kundërshti dhe kritika nga Bashkimi Evropian dhe nga Mbretëria e Bashkuar. Duhet gjithashtu të kuptojmë se kryeministri Kurti kishte kritika edhe nga administrata e mëparshme në SHBA, ajo e Bidenit. Prandaj kjo nuk është diçka që ka të bëjë vetëm më Donald Trumpin. Kjo ka të bëjë me frustrimin në të gjitha këto vende perëndimore me lidershipin e kryeministrit Kurti, përveç problemeve që kanë me Serbinë.

Unë e pranoj këtë. Serbia është provokuese dhe nën udhëheqjen e presidentit Vuçiq, ka ndërmarrë hapa të qartë për të provokuar dhe për të destabilizuar situatën, dhe e pranoj këtë. Në të njëjtën kohë, kryeministri Kurti, në mënyrë të panevojshme ka provokuar situatën në veriun e Kosovës dhe nuk ka përmbushur përgjegjësinë e tij si kryeministër i të gjithë qytetarëve të Kosovës. Nuk e ka përmbushur këtë në drejtim të serbëve, të cilët janë qytetarë të Kosovës dhe të cilët kryeministri Kurti duhet të përpiqet t’i tërheqë larg Beogradit, në vend që të ushtrojë trysni duke i bërë që të shohin nga Beogradi dhe jo nga Prishtina.

A2CNN: Mendoni se Trumpi mund të shtyjë një marrëveshje që mund të përfshijë shkëmbime territoresh?

Edward Joseph: Kjo është një pyetje e drejtë. Është një pyetje e arsyeshme. Dhe sigurisht një pyetje që duhet bërë. Por ne nuk e dimë përgjigjen e kësaj pyetje. Përgjigjja e kësaj pyetje do të ishte se çfarë rreziqesh administrata Trump do të ishte e gatshme të merrte përsipër nëse do të propozonte shkëmbim territoresh. Pasi administrata do të pranonte rreziqe shumë të larta në Bosnje dhe Hercegovinë, sepse Milorad Dodik do të përfitonte me siguri nga kjo. Ai aktualisht është në pozita jo të mira me dënimin e fundit dhe krizën në Bosnje, dhe kemi parë presidentin Vuçiq teksa udhëtoi në Banjallukë për të treguar mbështetje për të. Prandaj, nëse ka shkëmbim territoresh atje, çfarë do ta pengonte Milorad Dodikun të avanconte me qëllimet e tij? Ky problem do të shkonte më pas në dyert e Administratës Trump, dhe pyetja për të dhe këshilltarët e tij do të ishte: ai i doni këto probleme?

A2CNN: A shihni ndonjë rrezik, që SHBA mund të tërheqë trupat e veta nga KFOR, dhe çfarë do të nënkuptonte kjo për sigurinë?

Edward Joseph: Përgjigjja ime do të jetë shumë e ngjashme. Me Donald Trumpin nuk përjashton dot asgjë. Ai ka thënë në fjalimin e tij se Grenlanda do të bëhet një ditë pjesë e Shteteve të Bashkuara. E tha këtë në fjalimin e tij këtë javë në Kongres. Pra nëse ai e thotë një gjë të tillë për Grenlandën, a mund të zhvendosë trupat nga Kosova? Epo, ai është Donald Trump. Ne nuk e dimë se çfarë mund të bëjë. Por pyetja mbetet, nëse ai dëshiron pasojat e një veprimi të tillë. Kjo është pyetja. Për ShBA-në, mbajtja e trupave në Kosova nuk ka kosto të mëdha. Pra kjo është pyetja për Donald Trumpin. A i do problemet që vijnë me këto vendime?