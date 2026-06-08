Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka shpallur fitoren e partisë së tij në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, duke lënë të kuptohet se në ditët në vijim do të zhvillojë bisedime me partitë e tjera për formimin e institucioneve të reja.
Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 42.92% të votave, duke mbetur forca e parë politike në vend. Megjithatë, rezultati paraqet një rënie krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit 2025, kur partia fitoi mbi 51% të votave.
Në vendin e dytë është renditur Partia Demokratike e Kosovës me 21.06%, e ndjekur nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 17.61%. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 7.18% të votave, ndërsa Lista Serbe 6.17%. Edhe këto parti kanë shënuar lëvizje në krahasim me zgjedhjet e fundit parlamentare.
Pjesëmarrja në votime ka qenë më e ulët se në zgjedhjet e kaluara, duke arritur rreth 35%, nga afro 45% që ishte në dhjetor të vitit të kaluar.
Sipas Policisë së Kosovës, procesi zgjedhor është zhvilluar qetësisht dhe pa incidente që do të cenonin mbarëvajtjen e votimit.
Pak para mesnatës, Kurti doli para mbështetësve të tij në Prishtinë, ku e cilësoi rezultatin si një tjetër fitore të rëndësishme për Lëvizjen Vetëvendosje.
Ai theksoi se kjo është fitorja e 5-të e partisë në zgjedhjet parlamentare gjatë 7 viteve të fundit, duke përmendur fitoret e viteve 2019, 2021, dy proceset zgjedhore të vitit 2025 dhe zgjedhjet e këtij viti.
Kurti e konsideroi rezultatin si një konfirmim të mbështetjes qytetare për qeverisjen e Vetëvendosjes, ndërsa falënderoi aktivistët dhe mbështetësit për angazhimin e tyre gjatë fushatës.
“Ne bëjmë bashkë sigurinë e shtetit dhe kufijve me mirëqenien e qytetarëve. Nuk ka vështirësi që nuk e kemi tejkaluar, sepse tash ka shtet për krejt, e ne jemi krejt për shtet”, deklaroi ai para simpatizantëve.
Kreu i LVV-së tha se qytetarët e shohin partinë e tij si garanci për mirëqeverisje dhe shtoi se Vetëvendosje mbetet e përkushtuar për të vazhduar punën në drejtimin e vendit. Në fund të fjalimit, Kurti nënvizoi se legjislatura e 11-të duhet të nisë sa më shpejt, ndërsa paralajmëroi takime dhe konsultime me të gjitha partitë politike për të mundësuar formimin e institucioneve të reja të Kosovës.
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