Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kërkon shkarkimin e menjëhershëm të Dimal Bashës nga posti i kryetarit të Kuvendit, si dhe nisjen e hetimeve ndaj tij nga Prokuroria.
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK, Guca, theksoi se kryeparlamentari Basha nuk mund t’i ikë përgjegjësisë për atë që ka shkruar vetë nëpërmjet një deklarate.
Veteranët e UÇK-së po ashtu u kanë dërguar një kërkesë krerëve të grupeve parlamentare të subjekteve politike dhe të gjithë deputetëve, ku kërkohet shkarkimi i kryetarit të zgjedhur të Kuvendit, Dimal Bashës.
Ndaj këtyre qëndrimeve ka reaguar kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili e ka mbrojtur Bashën, duke akuzuar qeveritë e mëparshme.
“Unë besoj që problemet që i kemi sot në Kosovë, nuk i kemi nga një deformim e keqinterpretim një artikulli me bashkautorësi, ku ky nuk është autori i atij kapitulli të para më shumë se një dekadë. Problemet kanë lindur kur është nënshkruar “Zajednica” në vitin 2013, kur janë amnistuar kriminelët serbë në veri, po ashtu në vitin 2013, kur është votuar Gjykata Speciale në 2015, kur është themeluar Lista Serbe në bashkëpunim me Beogradin, dhe kur janë bërë qeveri duke u varur nga Lista Serbe dhe pazaret për ndarjen e Kosovës, e jo tek ky artikull ku manipulohet kreu i Kuvendit, i cili nuk ka fare autorësi,” shtoi Kurti.
I sapozgjedhuri si kryetar i Parlamentit, Dimal Basha, së bashku me një studiuese nga Maqedonia e Veriut, është autor në punimin akademik ku UÇK-ja përmendet, duke thënë se u financua jo vetëm nga diaspora, por edhe nga trafikantë droge që dërgonin para dhe njerëz për të luftuar. Vetë Basha mohon se ka shkruar ndonjëherë kundër UÇK-së, duke theksuar se kontributi i tij u kufizua vetëm në një kapitull për islamin radikal.
