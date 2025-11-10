Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas përfundimit të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale të mbajtura të dielën e datës 9 nëntor, duke falënderuar qytetarët për pjesëmarrjen dhe aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje për angazhimin e tyre.
Në një postim në rrjetet sociale, Kurti u shpreh se pas këtyre zgjedhjeve, Vetëvendosje do të qeverisë në shtatë komuna, më shumë se në çdo periudhë tjetër më parë, duke theksuar se ky është rezultat i punës dhe besimit të qytetarëve.
“Ju falemnderit për pjesëmarrje në balotazhin e djeshëm të gjithë juve që e ushtruat të drejtën e votës. Treguat vullnet dhe pjekuri, i kontribuat demokracisë në Kosovë dhe orientimit të politikave publike në komunat tuaja. Mbajeni përgjegjës tani secilin kryetar për premtimet e dhëna dhe gjendjen në qytete e fshatra.
Të dashur aktivistë të VETËVENDOSJE!-s, Tash do të qeverisim në shtatë komuna të Republikës, pra më shumë se kurdoherë më parë. Lëvizjen tonë s’e ndali dot as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Ju falemnderit çdonjërit për angazhimin. Na presin shumë punë e sfida, që do të thotë se para nesh ndodhen shumë suksese e fitore.”, shkruan Kurti.
Të dielën e 9 nëntorit, mbi 1 milion e 300 mijë qytetarë iu drejtuan kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët në 18 komuna të Kosovës, në raundin e dytë të këtyre zgjedhjeve (lexo këtu).
Në 18 komuna, qytetarët zgjodhën kryetarët e rinj, përfshirë në qendra të mëdha, si Prishtina, Mitrovica e Jugut, Prizreni dhe Gjakova.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) rezultoi fituese në balotazhet e zhvilluara në vend, duke triumfuar në pesë komuna, të cilat i shtohen dy të tjerave të marra në raundin e parë. LVV-ja dhe AAK-ja në katër, ndërsa PDK-ja në tre. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në këto zgjedhje ishte më shumë se 32%.
Leave a Reply