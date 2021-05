Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka kërkuar prezencë më të madhe të Amerikës në dialogun Kosovë-Serbi. Pas takimit që zhvilloi me kryeministrin, Albin Kurti, Haradinaj ka kërkuar nga SHBA-ja të emëroj një emisar special për dialogun Kosovë-Serbi.

“I kemi dëgjuar qëndrimet e kryeministrit dhe kam shprehur shqetësimet e mia. Prezencën e ShBA-së është më se e nevojshme, do të ishte me dobi emërimi i emisarit nga Amerika. Lajçak është një nivel i ulët i përfaqësimit për agjendën tonë. E ardhmja e dialogut është e rëndësishme”.

Ai ka komentuar edhe deklaratën e Kurtit i cili në Bruksel kishte thënë se Ballkani duhet të çlirohet nga kriminelët.

“Kosova nuk mundet me u barazua me Serbinë termi nuk është i drejtë. Termi i drejtë është që Serbia s’është demilitarizu, ka nevojë Serbia me u çliruar prej kriminelëve të luftës”.

Kryeministri Albin Kurti javën e kaluar u ka dërguar ftesë krerëve të partive opozitare për takime të ndara për të diskutuar siç thuhej në ftesë “çështje të rëndësishme me interes për vendin“.

Kryeministri Kurti të mërkurën do të takojë kreun e LDK-së, Lumir Abdixhiku, ndërsa ftesën për takim e ka refuzuar kreu i PDK-së, Enver Hoxhaj.

/a.r