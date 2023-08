Kurti u përgjigj duke thënë se Kosova dhe Shqipëria janë një komb dhe dy shtete dhe se marrëdhëniet me Shqipërinë janë të shkëlqyera duke shtuar se akuzat ndaj tij në lidhje me bashkimin e dy shteteve vinin nga serbët për arsye se ata duan që Bosnja të bashkohet me Serbinë.