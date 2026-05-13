Kosova është në prag të zgjedhjeve të reja, kjo për shkak të moszgjedhjes së presidentit të ri.
Përballë Albinj Kurtit do të jetë Vjosa Osmani, e cila do të jetë e para në listën e LDK-së.
Gjithsesi, analisti Albatrros Rexhaj është shprehur në “Top Story” se lufta në Kosovë vijon të jetë mes LVV-së dhe PDK-së.
“Kur e shoh në retrospektivë, mendoj se kanë pasur të drejtë që LVV nuk e ka nominuar Vjosa Osmanin. Edhe sikur LVV ta nominonte, Vjosa Osmani nuk do të bëhej presidente, sepse qëndrimi i opozitës ishte shumë i fortë. Albin Kurti në vlerësimin e tij ka ardhur në përfundimin se i duhej një divorc politik me Vjosën. Ai ka dashur të dijë ku fillon e ku mbaron fuqia e tij, dhe ku fillon e ku mbaron fuqia e Vjosës. Në realitet, lufta politike në Kosovës është mes Lëvizjes Vetëvendosja dhe Partisë Demokratike të Kosovës.
PDK, pavarësisht tarumës që ka kaluar dhe nuk është e vogël, ata vazhdojnë të ruajnë numrat. Mes atyre të dyve ka një përpjekje që të futet diçka. Unë jam një prej atyre që pas Vjosës, ka shkuar me idenë për të votuar diçka të re. Është shumë problem tani që t’i bindësh njerëzit të kthehen mbrapa. Shpresoj të mbyllet me këto zgjedhje. Kam një frikë që do futemi në ciklin bullgar, deri sa të arrijmë një zgjidhje që…”, tha Rexhaj ndër të tjera.
