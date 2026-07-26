Kryeministri ne detyre Albin Kurti zgjodhi Në Ditën e Policëve të rënë në detyrë për t`iu kundërpërgjigjur presidentit serb Vuçiç. 26 korriku shënon përvjetorin e vrasjes së zyrtarit policor Enver Zymeri në veriun e Kosovës më 26 korrik të vitit 2011, gjatë aksionit për të marrë nën kontroll pikat kufitare.
“Kosova është më e sigurt se kurrë dhe se institucionet e sigurisë kanë dëshmuar qëndrueshmëri ndër vite”, tha Kurti.
Ai shtoi se qëllimi i Beogradit për tërheqjen nga detyra e policëve të komunitet serb, dështoi sepse karakteri shumetnik i policisë nuk u cenua.
“Qëllimi i tyre dështoi, pasi nuk u rrënua karakteri shumetnik i Policisë sonë dhe nuk u cenuan sovraniteti shtetëror, integriteti territorial dhe stabiliteti institucional, siç synonin ata”, shtoi ai.
Dy ditë më parë gjatë ceremonisë një ceremonie ushtarake, Vuçiç pretendoi se Kosova sipas Kushtetutës dhe drejtësisë së Zotit ishte pjesë e Serbisë.
Aleancën ushtarake në mes të Kosovës, Shqipërisë e Kroacisë, Vuçiç e konsideroi sërish kundër Serbisë.
Ai vuri në dukje se ushtria e tij nuk krahasohej nga forca dhe madhësia me asnjë vend tjetër në rajon.
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