Lideri serb i Bosnjës, Milorad Dodik, konfirmoi të hënën se nuk do të lejojë vendosjen e një regjimi pa viza ndërmjet Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës dhe do të lejojë lirinë e plotë të lëvizjes për qytetarët e dy vendeve, edhe pse kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Kosova nga fillimi i vitit të ardhshëm do të heqë vizat nga Bosnja dhe Hercegovina.

Kurti, i cili po merr pjesë në samitin e Procesit të Berlinit në kryeqytetin e Gjermanisë, ka bërë të ditur se nga 1 janari, personat me pasaporta të Bosnjës do të mund të hyjnë pa pengesë në Kosovë, gjë që nuk ndodh tani.

Arsyeja është se politikanët nga Republika Srpska refuzojnë të japin pëlqimin që qytetarët e Kosovës me dokumentet e vendit të tyre të hyjnë në Bosnjë sepse e konsiderojnë atë një njohje de facto të pavarësisë së Kosovës.

Kjo është arsyeja pse udhëtimet nga Bosnja dhe Hercegovina në Kosovë dhe anasjelltas janë jashtëzakonisht të rralla, sepse qytetarët e dy vendeve aktualisht kanë nevojë për viza, të cilat mund t’i marrin vetëm me një procedurë jashtëzakonisht të komplikuar dhe duhet të presin me javë të tëra për to.

Liria e lëvizjes në rajon me karta identiteti është pjesë integrale e detyrimeve të ndërmarra nga shtetet anëtare, përfshirë Bosnjen.

Këtë e ka konfirmuar ish-kryetari i Këshillit të Ministrave të BeH-së, Zoran Tegeltija, nga partia e Dodikut, por zyrtarët serbë në autoritetet e BeH-së ende kanë vazhduar ta bllokojnë lirinë e lëvizjes për qytetarët e Kosovës.

“Ndërsa entiteti Republika Srpska refuzon të ratifikojë marrëveshjen për lëvizjen për lëvizje të lirë me karta identiteti, të cilën vendi im ishte i pari në rajon që e ratifikoi në parlament, unë vendosa t’i jap fund pritjes. Nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Republika e Kosovës në mënyrë të njëanshme do të lejojë lëvizjen e lirë të qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës me letërnjoftime”, tha Kurti në Berlin, duke shtuar se lidhja është kyçe në procesin e Berlinit.

Por vendimi i qeverisë së Kosovës nuk e lëkundi Dodikun dhe në një deklaratë për mediat vendase në Republika Srpska, ai sërish ofendoi boshnjakët në Bosnje, por edhe shqiptarët e Kosovës, duke i quajtur shiptarë, që është një emër i zakonshëm nënçmues.

“Ata duhej ta dinin se BiH nuk e njohu Kosovën e vetëshpallur dhe se, natyrisht, nuk do ta njohin as hyrjen e Shiptarit me letërnjoftim në BeH. Sigurisht që myslimanët do ta bënin, Republika Srpska jo”, tha Dodik.