Në fjalën e tij në parlamentin e Kosovës, kryeministri Albin Kurti deklaroi se bllokada në parlament për të mos e zgjedhur presidentin dëmton Vetëvendosjen dhe gjithashtu edhe interesat e shtetittë Kosovës.
Ai tha se nuk ka vullnet nga opozita që të bashkëpunojë me Vetëvendosjen.
“Opozita nuk ka bashkëpunuar me qeverinë. Bllokada dëmton partinë në pushtet dhe punët për shtetin e Kosovës, duke ngadalësuar reformat, që kemi nisur. Kosova ka shkuar në shumë zgjedhje të njëpasnjëshme, që janë vetëm dëm ekonomik në kurriz të Republikës”, u shpreh ndër të tjera Kurti.
