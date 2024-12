Lista Serbe ankimon vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor që nuk e certifikoi si parti për të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.

Kryetari Zlata Elek, përmes një konference për shtyp, pretendoi se vendimi nuk ka asnjë bazë ligjore dhe akuzoi autoritetet për dhunë institucionale dhe juridike të popullit serb. Gjithashtu sqaroi se nuk është penduar për termin provokues të përdorur, ndërsa tha “Rroftë Serbia”.

“Mendoj se një gjë e tillë është bërë më urdhër të Albin Kurtit, në mënyrë që të përfitojë lehtë disa pikë politike. Do të jem i qartë kësaj radhe. Ky vendim nuk ka bazë në ligj dhe pasqyron faktin se sa shumë Kurti dëshiron t’i eliminoj serbët nga këto hapësira. Kjo është dhunë institucionale dhe juridike ndaj popullit serb dhe Listës Serbe sepse Kurti nuk dëshiron t’i shoh në Parlamentin e Kosovës, sepse dëshiron që aty t’i ketë serbët e dëgjueshëm siç është i ashtuquajturi ministër Nenad Rashiq.

Dua nga këtu të përsëris se kërcënime të tilla ne nuk na pengojnë. Ne, me të gjitha mjetet demokratike, do të luftojmë për popullin tonë. Prandaj dërguam ankesë në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe nga ta pres një vendim të qartë i cili do ta hedh poshtë këtë vendim të Kurtit i cili është anti demokratik dhe anti serb. Unë në vend të Kosovës thashë Republikën e Serbisë. Unë jam krenar për ato fjalë dhe qëndroj me vendosmëri pas gjithçkaje që kam thënë”, tha Zlatan Elek, Kryetar i Listës Serbe.