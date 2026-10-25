Në tregun e këmbimit valutor në vend, monedhat kryesore të huaja tregtohen me vlera të ndryshme në raport me lekun shqiptar.
Sipas të dhënave të raportuara për sot, euro tregtohet me 90.3 lekë në blerje dhe 91.1 lekë në shitje.
Ndërkohë, dollari amerikan blihet me 80.5 lekë, ndërsa shitet me 81.5 lekë.
Për sa i përket frangës zvicerane, vlera e saj në tregun valutor është 97.6 lekë në blerje dhe 98.6 lekë në shitje.
Nga ana tjetër, paundi britanik blihet me 107.6 lekë, ndërsa shitet me 108.6 lekë.
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