Në tregun e këmbimit valutor vendas, në fillim të javës së fundit të muajit dhjetor 2020, leku ka vijuar të forcojë pozitat në raport me dollarin amerikan ndërsa ka humbur terren në këmbim me euron, krahasuar me fundjavën.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, dollari amerikan këmbehet me 100.74 lekë ose 0.07 lekë më pak se në fundjavë.

Ndërsa euroja u forcua sot me 0.11 lekë duke u ngjitur në kuotën e 123.03 lekëve.

Paundi britanik dhe franga zvicerane, këmbehen me lekun, në pozita të njëjta. Monedha britanike u zhvlerësua me 1.08 lekë dhe këmbehet me 136.06 lekë ndërsa franga zvicerane humbi terren me 0.33 lekë duke zbritur në kuotën 113.13 lekë.