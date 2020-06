Gazetari Mero Baze ka ironizuar deklaratat e bëra në emisionin e Artur Zhejit ku krahas teorive të shumta konspirative, ishte edhe ajo se kurbën e infektimeve në vend e drejton botuesi i gazetës “TemA”.

“Si mund të rrinë njerëzit të mbyllur në shtëpi kur kurbën e drejton Mero Baze. Ta them unë me përgjegjësi të plotë, e bën Mero Baze”, tha Kastriot Myftaraj

Duke përcjellë hipotezën e ngritur, me doza të forta ironie Baze shkruan “Ja dhe Turi i vërtetë, një zë autentik nga Klinika nr 5”.

Ashtu siç do mbrëmje të enjte, edhe ditën e djeshme niveli i konspiracionit në këtë program arriti majat e fantazisë ku të ftuarit deklaruan se kishin zbuluar se koronavirusi është Luftë e 3 Botërore, ku pas tij do të vendoset një rend i ri botëror me një bankë qendrore, me një monedhë të përbashkët dhe me një polici botërore.

Ndërkohë ata shtuan se vaksina që po prodhohet do na bëjë sterilë dhe do të na vdesë.

(Tema)