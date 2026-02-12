Sekretari i Përgjithshëm i PS, Blendi Klosi, tha sonte se mazhoranca do të shprehet brenda afatit ligjor në lidhje me kërkesën për heqjen e imunitetit të zv.kryeministres së pezulluar Belinda Balluku. Klosi vuri në dukje se Kushtetuta dhe Kodi Procedurial parashikon një afat tre mujor për t’u shprehur për çështjen.
“Nga një diskutim për një mandate deputeti u fut në një diskutim shumë të rëndësishëm kushtetues, a mundet që organet e drejtësisë të pezullojnë nga detyra një organ tjetër kushtetues siç është organi i ministrit, zv.kryeministrit, apo Presidenti. S’ka pasur asnjë rast kur janë përzier këto dy diskutime. Ato që kërkoi grupi parlamentar i PS ishte që të kishim një diskutim të parë në Gjykatën Kushtetuese sa i përket pezullimit të mandatit të një organi kushtetues, ky pezullim ra, dhe ministri i Transportit dhe zv.kryeministri është i pezulluar tani nga detyra dhe në këto kushte futemi te diskutimi i mandatit. Në kushtet që kemi vendimin e Gjykatës Kushtetuese, edhe pse ai vendim nuk është një vendim, brenda afatit tre mujor që na jep Kushtetuta dhe Kodi Procedurial ne do të shprehemi për kërkesën e organeve të drejtësisë. Tan pse një grup kolegësh të opozitës, apo grup kolegësh në media, analist apo gazetar, kanë problem orarin, ne s’kemi problem orarin, ne kemi problem zbatimin e ligjit”, tha Klosi në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli.
