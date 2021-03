Inxhinierja dhe njëherësh kryesuesja e listës së PS në Tiranë, Luljeta Bozo është shfaqur në një rrëfim ndryshe në emisionin “Repolitix” në Report Tv ku tregon sfidat dhe objektivat e saj për fushatën, pse pranoi ftesën e kryeministri Edi Rama për të qenë pjesë e PS por edhe duke i kthyer një përgjigje sulmeve që iu bën pasi u përfshi në listat e socialistëve.

Bozo shprehet se takimin e parë që ka pasur me Edi Ramën ka qenë për tërmetin duke e cilësuar mjaft konstruktiv dhe se mendimet që ajo i kishte dhënë, kryeministri i kishte parashtruar menjëherë në komitetin që krijoi për menaxhimin e pasojave për tërmetin.

Inxhinierja foli edhe për Sali Berishën, e cila u treguar mjaft diplomatike duke thënë se ai ka drejtuar shtetin për kaq vite dhe si çdo drejtues ka të mirat dhe të këqijat e tij. Sa për të këqijat shtoi Bozo, i ka treguar historia.

Në lidhje me sulmet e opozitës, Bozo i ka kaluar lehtësisht duke thënë se sot njerëzit janë të lirë të mendoje çfarë të duan, por gjithmonë duhet të flasin mbi fakte dhe argumente, ndërsa shtoi se arsyet që pranoi të jetë pjesë e PS janë fakti që të ngre problematikat e shqiptarëve në Kuvend

“Sot janë të lirë njerëzit por mendoje se duhet të flasin gjithmonë me argumente. Me politikë nuk jam marrë asnjëherë dhe kjo është hera e arë. Nga ana ime do të jetë një fushatë e qete se pse unë pranova të bëhem pjesë e PS çfarë ishte ajo që më shtyu dhe çfarë mendoj unë se mund të ngre probleme në Kuvend që shqetësojnë me vërtet shoqërinë shqiptare”, tha Bozo.