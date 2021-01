Kjo është një histori paradoksale jete, ndoshta e hajdutit më jetëgjatë mes aktorëve, për të cilët me siguri do të bëhet një film një ditë.

Samy Naceri lindi më 2 korrik 1961 në Paris në një familje të madhe dhe të varfër. Nëna e tij Jacqueline ishte franceze, ndërsa babai i tij Dzhilali ishte nga fisi berber Kabili i Algjerisë.

Ata jetonin në një lagje shumë problematike të Parisit, kështu që Samy i vogël shumë lehtë u bë një huligan i vërtetë dhe një anëtar i bandës së rrugës që kontrollonte zonën e qytetit. Ai u përjashtua nga disa shkolla për sjellje të keqe.

Në moshën 16 vjeç vendosi të linte shkollën dhe të “fitonte” nga vjedhjet e vogla. Si anëtar i një bande të delikuentëve të mitur, Samy rrëmbente çanta nga kalimtarët, ishte xhepist dhe hajdut dyqanesh. Babai i tij u përpoq ta bindte atë disa herë që të punonte me të në kompaninë e tij të ndërtimit, por puna në kantierin e ndërtimit dukej shumë e vështirë për të riun e trazuar.

Samy gjithashtu u bë i varur nga droga për të cilën i duheshin shumë para dhe pasi nuk mundte si të siguronte një jetesë të drejtë, në moshën 20 vjeç ai përfundoi në burg për herë të parë për grabitje.

Dhe kur ai përfundoi në burg për herë të tretë, ndërsa të burgosurit ndiqni së bashku një film, ai tha me zë të lartë se do të bëhej një aktor i famshëm, gjë që rezultoi në të qeshura të rrëmbyeshme. Kjo e provokoi atë edhe më shumë për të realizuar planin e tij, dhe posa u lirua nga burgu filloi kurse aktrimi.

Samy i vendosur arriti të marrë vëmendjen e regjisorit Luc Besson në 1994 dhe të luajë një prej fragmenteve në “Leon the Professional”.

Vetëm një vit më vonë, ai mori çmimin prestigjioz të Festivalit të Filmit Locarno për rolin e tij në dramën “Rai” të Thomas Gilou. Nga ai moment e tutje, karriera aktoreske për Samy-n mori një trajektore përpjetë.

Tetë filma të tjerë e ndoqën deri në vitin 1998, kur “Taxi”, prodhuar nga Luc Besson, doli në ekranet e mëdha dhe e ngjiti Samy Naceri-n në yll. Regjisori Gerard Pires ishte i vetëdijshëm për reputacionin problematik dhe karakterin skandaloz të Samy-t, por ai vendosi të rrezikonte dhe, falë këtij karakteri të veçantë, të bënte një fitim rekord prej 200 milion dollarë.

Publiku u dashurua me shoferin e taksisë karizmatik të dëshpëruar aq shumë sa që producentët e filmit vendosën menjëherë të fillonin xhirimet e vazhdimit, pasi Naceri fitoi një nominim për Çmimin Cesar (homologu francez i Oskareve) për aktorin më premtues.

Talenti i tij vazhdoi të promovohej në Festivalin e Filmit të Kanës në 2006 kur fitoi çmimin e Aktorit më të Mirë për rolin e tij në filmin “Native”.

Ndërsa filmonte filmin e tij të parë në Nisë, Samy u takua me bukuroshen Sally, e cila në 1995 lindi djalin e tij Julian. Por për shkak të problemeve të tij të vazhdueshme me policinë, të dashuruarit në asnjë mënyrë nuk mund të krijonin një familje të qëndrueshme. Ata mbajtën marrëdhënie miqësore, kështu që Juliani shpesh ndiqte ngjarje të ndryshme filmike me babanë e tij, dhe ai gjithashtu veproi me të në vazhdimin e tretë të hitit “Taxi”.

Ai është i martuar me aktoren franceze Marie Guillard që nga viti 2005.

Tre vitet e fundit, Samy jeton në Rusi, ku vëllai i tij ka filluar një biznes privat. Por edhe atje, Samy nuk u qetësua. Në gusht 2018, ai u përlesh me një mysafir nga Bjellorusia në një klub karaoke në Moskë dhe përfundoi në polici.