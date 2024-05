Ledri Vula ishte i ftuari special në natën finale të “Big Brother VIP 3”.

Këngëtari perfomoi në skenën gjigante në spektaklit, shoqëruar me një performancë bashkë me dhjetëra modele. Në fund të këngës, moderatori Ledjon Liço ‘ngacmoi’ artistin për ndarjen e përfolur me Sara Hoxhën.