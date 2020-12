Nga Artur Ajazi

Kur merr në mbrojtje rrugaçërinë, natyrisht nuk je europian, nuk je as politikan, nuk je as qytetar, nuk je as njeri normail i denjë për shoqërinë, miqësinë, madje as për familjen tënde. Kur merr në mbrojtje rrugaçërinë, nuk je as demokrat, pasi po mbron me ndërgjegje të plotë shkatërruesit, dhunuesit, të çmendurit, të keqpërdorurit, mercenarët e paguar. Kur merr në mbrojtje rrugaçërinë që nuk ka asnjë lidhje me protestën paqesore,(aq më keq me dhimbjen njerësore) me protestës qytetare, me kauzën dhe kërkesën e drejtë, nuk je njerësor, nuk je normal, por je i keq, hileqar dhe i poshtër.

Prej 1 jave, Tirana dhe disa qytete të vendit, po ndizen flakë, po shkatërrohen institucionet, parqet, lulishtet, po vidhen dhe shkatërrohen zbukurimet dhe sinjalistika rrugore, po tmerrohen banorët e qendrës dhe periferisë,po na turpërojnë në sytë e opizionit botësor. Shqipëria për të 20 herë, po bëhet arenë zjarresh, dhune dhe shkatërrimesh, nga segmente të paracaktuara të Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, dhe nga dy personazhet më të spikatur të botës mesjetare të mendimit dhe zhvillimit njerësor. Nga ata që edhe sot pas 30 vitesh, krekosen majë postesh të pamerituara, duke nxirë imazhin e vendit, dhe duke dirigjuar grupimet vandale të adoleshentëve të trullosur nga borderotë e fëlliqura. Kur arrin një kryetar shteti dhe një ish-kryeministër, apo dhe vemjet e tyre, të marrin në mbrojtje ata që ulurasin dhe djegin Tiranën, kur arrijnë ti sulen Policisë së Shtetit e cila po duron dhe mbron me sakrifica rendin dhe qetësinë, atëhere këtu duhet ndalur seriozisht.

Janë dy personazhet e 30 viteve të tranzicionit, që mbajnë mbi supet e tyre mëkate dhe vepra të rënda penale, dhe që sërish arrijnë të dirigjojnë grupe rrugaçësh, për të destabilizuar rendin kushtetues. Policia e Shtetit, organet e hetimit dhe veçanarisht SPAK, e kanë argumentin, i kanë faktet me zë dhe figurë, i kanë emrat e atyre që kanë mbi 1 javë që nuk po ndalen së djeguri, së shkatërruari, së tmerruari foshnjet në barkun e nënës, me veprime dhe akte kriminale. Ata janë pakica e pakicës, ata janë shtresa vulgare, dhe personazhe për të cilët organet e drejtësisë duhet të ngrenë urgjentisht akuzën sipas ligjit. Kur merr në mbrojtje politike rrugaçin që djeg pemët, parqet, që shkul semaforin, thyen xhamin, plagos policin, që kërcëno rendin dhe qetësinë, si mund të quhesh ? Natyrisht bashkëpunëtor në shkeljen e ligjit. Këtë ka bërë dhe po bën Ilir Meta dhe Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi, katër emrat e varganit të halleve dhe problemeve të shumta të shqiptarëve.

Asgjë të keqe nuk ka të protestosh, të ngresh zërin ndaj padrejtësive, ndaj shkeljeve ligjore dhe të drejtave të njeriut, apo ndaj çdo fenomeni negativ, por kur proteston (si mercenar i paguar) për të destabilizuar vendin tënd, duke i shërbyer interesave të ngushta të një celule të akuzuar dhe diskredituar që aspiron vetëm pushtetin dhe asgjë tjetër, atëhere duhet të pranosh edhe pasojat që vijnë pas. Keqpërdorimi i adoleshentëve dhe minorenëve në protestat e ditëve të fundit, është një akuzë e fortë për pensionistët e politikës së rrugës, për ata që 25 Prilli do ti flakë përfundimisht nga skena dhe memorja e shqiptarëve, për të mos u kujtuar më kurrë, se një ditë kanë ekzistuar…..