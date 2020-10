Deklarata e minstres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu pak ditë më parë nëse ka mbingarkesë të sistemit shëndetësor, mjekët do duhet të zgjidhnin mes pacientëve, shkaktoi një reagim të fortë nga kreu i opozitës Lulzim Basha i cili u vërsul në akuza ndaj ministres dhe kreut të qeverisë Edi Rama.

Po kur kanë kaluar pak ditë nga ajo deklaratë ishte kryeministri i Britanisë Boris Johnson i cili në dalje urgjente për mediat lajmëroi vendim e qeverisë së tij për një mbyllje të dytë për vendin pasi shifrat e larta të infektimve ishin alarmante.

Gjatë fjalës së tij u përpoq të dërgonte një mesazh pak më optimist duke thënë se kam besim se do të ndihemi shumë më ndryshe dhe më mirë deri në pranverë.

Johnson tha se masat të cilat hyjnë në fuqi nga mesnata e së enjtes deri mëngjesin e 2 dhjetorit ishin mënyra e vetme për të shmangur parashikimet e zymta se mund të kishim 85,000 vdekjeve këtë dimër, shumë më lart se ‘rasti më i keq i mëparshëm’, dhe se sistemi shëndetësor do të ishte në kolaps para Krishtlindje.

Ai tha se mjekët mjekët do të duhet të zgjedhin për shpëtimin e të sëmurëve me Covid.

“Mjekët dhe infermierët do të detyrohen të zgjedhin cilët pacientë do të trajtojnë, kush do të marrë oksigjen dhe kush jo, kush do të jetojë dhe kush do të vdesë,” deklaroi Johnson, raporton BBC.

“Asnjë kryeministër i përgjegjshëm nuk mund të injorojë shifrat që sugjerojnë ekspertët se vdekjet do të arrijnë disa mijëra në ditë”, me një “kulm vdekshmërie” më keq sesa ai në prill”, tha Johnson.

Por kreu qeverisë britanike nuk është i vetmi që e ka përmendur këtë fjalë, pasi edhe në itali kur vala e parë goditi vendin u diskutua diçka e till, gjithashtu edhe në Spanjë, Zvicër dhe disa shtete të ndryshme në Amerikën Latine.

Por në Shqipëri deklarata e Manastirliut u përdorë nga opozita ndoshta politikisht ndoshta pasi jemi para zgjedhjeve të 25 prillit dhe kreu i saj Basha kërkon vemendjen e mediave dhe të publikut./ Javanews

g.kosovari