Pasi Donald Trump mundi Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale në SHBA dje, po hedhim një vështrim se kur Trump do të nisë punë zyrtarisht në Shtëpinë e Bardhë.

Lideri i Partisë Republikane, 78 vjeç, fitoi shumicën e votave në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në SHBA dhe u bë ish-presidenti i parë që u rizgjodh në mbi 130 vjet.

Në moshën 78-vjeçare, Trump është njeriu më i vjetër që është zgjedhur ndonjëherë në detyrë.

Zëvendëspresidentja Kamala Harris foli emocionalisht për humbjen e saj dhe premtoi një “transferim paqësor të pushtetit”.

“Lufta për liri, për mundësi, për drejtësi dhe dinjitetin e të gjithë njerëzve, një luftë për idealet në zemër të kombit tonë, idealet që pasqyrojnë Amerikën në mënyrën tonë më të mirë. Kjo është një luftë që nuk do të dorëzohemi kurrë”, u shpreh Harris.

Por kur do ta nisë zyrtarisht punën në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump?

Aktualisht, Joe Biden është ende ligjërisht president derisa Trump – i cili njihet si presidenti i zgjedhur – të betohet në inaugurimin presidencial.

Inaugurimi është caktuar të zhvillohet të hënën, më 20 janar, 2025.

Nga ai moment, Trump do të mbajë ligjërisht kompetencat dhe përgjegjësitë që vijnë me presidencën.

Prej sot deri më 20 janar, Trump dhe zëvendëspresidenti i tij i zgjedhur JD Vance do të marrin në dorëzim administratën në largim të Joe Biden.

Trump dhe JD Vance do të marrin mbrojtje nga Shërbimi Sekret Amerikan, nisur nga efekti i menjëhershëm dhe do të marrin informacione të klasifikuara të sigurisë kombëtare për t’i mbajtur ata të përditësuar me kërcënimet dhe operacionet ushtarake.

Gjithashtu, pritet që ish-kandidati republikan presidencial Robert J Kennedy të marrë një rol të kujdesit shëndetësor dhe pronari i Tesla-s dhe manjati i Tëitter-it, Elon Musk, pritet t’i bashkohet administratës së re të Trump dhe do të ngarkohet me trajtimin e mbetjeve qeveritare.

Presidenti në largim zakonisht fton presidentin e ardhshëm në Shtëpinë e Bardhë në ditët pas zgjedhjeve dhe merr pjesë në inaugurimin për të simbolizuar transferimin paqësor të pushtetit.

Ka të ngjarë që Biden ta bëjë këtë, megjithëse Trump zgjodhi të bojkotojë ceremoninë në vitin 2021.

Megjithatë, ai ndoqi traditën për të lënë një letër të shkruar me dorë në Zyrën Ovale, për të cilën Biden u tha gazetarëve në atë kohë një “letër shumë bujare”. Pas inaugurimit, presidenti i ri fillon menjëherë punën.

Ndërkaq, ish-presidenti Barack Obama theu heshtjen e tij dhe tha se “ky nuk është padyshim rezultati që ne shpresonim”.

Obama dhe gruaja e tij, ish-Zonja e Parë Michelle Obama, kishin bërë fushatë për Harris gjatë gjyqit zgjedhor.

Në fjalimin e tyre të përbashkët, ata uruan Trump për fitoren e tij duke u shprehur se “të jetosh në një demokraci ka të bëjë me njohjen se këndvështrimi ynë nuk do të fitojë gjithmonë dhe të jemi të gatshëm të pranojmë transferimin paqësor të pushtetit. Michelle dhe unë mund të mos jini më krenarë për Zëvendës Presidentin Harris dhe Guvernatorin Ëalz – dy nëpunës të jashtëzakonshëm publikë që zhvilluan një fushatë të jashtëzakonshme.”

/a.r