Flotës së Policisë së Shtetit i shtohen 196 automjete të reja. Kryeministri Edi Rama, ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj dhe ambasadori Soreca morën pjesë për prezantimin e këtyre mjeteve.

Nga ana e tij kryeministri Edi Rama tha se nga një flotë qesharake që kishte policia e shtetit, tani do të kemi një flotë me fuqi të rem motorike.

“Ky kontribut i përbashkët financiar ku padiskutim kontributi i BE është një pjesë e konsiderueshme përveç kontributit të qeverisë. Flota motorike e policisë së shtetit ishte qesharake. Sot ne i japim punonjësve të policisë një fuqi të re motorike dhe sidomos forcave speciale. Një flotë të tërë mjetesh që do të mundësojnë kushte optimale operacioneve. Nuk mbaron këtu. Ne duam të shkojmë më tutje me rritjen e kapaciteteve teknologjike, dixhitale, me futjen e mjeteve të sofistikuara dhe me dronat e fjalës së fundit”, tha Rama në fjalën e tij të shkurtër.

/e.rr