Nga Skënder Minxhozi/

Partia Demokratike ka përdorur gjashtë milion dollarë garanci të një elektricisti shqiptar me banim në Amerikë, për të blerë përkrahjen e një firme lobiste amerikane ku bëjnë pjesë zyrtarë apo ish-zyrtarë të afërt me administratën Trump. Qëllimi kryesor, të pastrohet me çdo kusht figura e kryetarit Sali Berisha para zgjedhjeve. Kanë futur në telashe jo vetëm shqiptarin që banon në SHBA Nuredin Seci në raport me ligjet amerikane, por kanë sfiduar hapur dhe në mënyrë të vrazhdtë çdo standart zgjedhor në Shqipëri, në një kohë kur edhe një copë rrugë e rehabilituar në një fshat të humbur quhet “asfalt elektoral”, apo kur administratës i matet orari i punës me minuta për ta penguar që të bëhet pjesë e fushatës.

Shifra për të cilën elektricsti-alpinist me origjinë nga Tropoja ka dalë garant është tejet e madhe për një vend si Shqipëria dhe një parti opozitare si PD. Ajo shifër do të bënte zhurmë edhe në zgjedhjet miliardëshe amerikane. Është një sasi parash që nuk tregon lobim normal, por që zbulon një hall të madh. Si ai i Donald Trump me mbi 90 akuza penale, që u zgjidh me injektimin e 200 milion dollarëve nga xhepi i Elon Musk në fushatën zgjedhore në SHBA. Në rastin shqiptar Eloni është zëvendësuar nga Nuredini, i cili del garant për miliona dollarë për makijazhin amerikan të kryetarit të opozitës Sali Berisha.

Një parti normale nuk do të kishte interes të afishonte publikisht një nevojë kaq urgjente, sa të lëvizte nga vendi miliona dollarë për t’u bërë e pranueshme në Uashington. Ky gjenerim i pashoq parash për një fushatë elektorale shqiptare dëshmon edhe një herë më tepër, nëse ka qenë nevoja për një tjetër provë, se halli kryesor i opozitës nuk është marrja e pushtetit pas tre mandatesh larg tij, por retushimi para 11 majit i kurrikulumit personal të Sali Berishës. Aq sa me kalimin e viteve e muajve brenda partisë është bërë e vështirë të shquhet dallimi mes fitores së zgjedhjeve dhe heqjes së statusit non grata Doktorit. Pasuesit e Berishës i quajnë të dyja të barasvlershme, madje do ta shkëmbenin me dëshirë të parën me të dytën!

Aktualisht ligji elektoral shqiptar është mjaft i ndjeshëm në raport me shkeljen e kritereve që përcaktojnë ekuilibrin dhe pastërtinë e palëve në fushatën zgjedhore. Eshtë i ndjeshëm edhe me financimet e huaja në fushatë dhe paratë e garantuara nga Nuredin Seci janë pikërisht të tilla. Para nga një entitet i huaj. Në anën tjetër historia e gjashtë milion dollarëve të një shqiptari modest në SHBA në favor të njërës prej palëve në Shqipëri, prish çdo ekuilibër dhe standart në zgjedhje. Maxhorancës i lind e drejta (gjithashtu në kundravajtje ligjore) që të injektojë sa fonde të dojë pas garancisë me gjashtë zero të zotit Seci në favor të Berishës.

Ajo që ndodh me këtë rast, duke parë rrethanat e dyshimta të kontratës së nënshkruar mes PD, Nuredin Secit dhe kompanisë Continental Strategy, është një akt i pastër arrogance, por edhe hipokrizie politike, e partisë më të madhe të opozitës. Forca politike dhe lideri i saj numërojnë prej javësh nëpër sheshet e fushatës shishen e verës 30 mijë euro të Edi Ramës, vilat e ministrave dhe lukset e veshjet e shtrenjta të tyre. Ndiqen me mjete teknologjike sa kanë kushtuar fustanet e ministreve, kollaret e ministrave dhe makinat që përdorin apo avionët që marrin. Në anën tjetër kjo që shohim është ku e ku më skandaloze se të gjitha ato të mësipërmet të marra së bashku. Të gjenerosh gjashtë milion dollarë për të rregulluar biografinë e kryetarit të partisë në sirtaret e Departamentit të Shtetit, është një shpërfillje totale për gjithçka thua ndaj korrupsionit e varfërisë në meidanin e fushatës.

Partia që më së shumti flet për pensionet minimale të shqiptarëve, për hallet e tyre ekonomike, për të pastrehët e të papunët nuk ngurron të hedhë miliona në bregun tjetër oqeanit për t’i shpëtuar faqen kryetarit. Pa llogaritur këtu kontratën e Chris Lacivitas, për të cilën PD refuzon thuajse çdo ditë pyetje nga mediat dhe kundërshtarët e saj. Duke parë sa para paska fuqi të lëvizë nga vendi elektricisti Seci për llogari të PD, i frikshëm duhet të jetë edhe honorari i Lacivitas.

Partia Demokratike ka risjellë fuqishëm problemin e financimeve të dyshimta në fushatën elektorale të 11 majit. E ka bërë pikërisht kur po flitet më shumë se herë tjetër për futjen e garës në korsinë e transparencës, legjitimitetit dhe ekuilibrit e shanseve të barabarta për palët. Hetimi që SPAK ka nisur ndaj rastit të 6 milion dollarëve të lobimit duhet të jetë një paralajmërim mbi seriozitetin dhe rigorozitetin e shtetit për zbatimin e ligjeve që rregullojnë zgjedhjet. Berisha i ka bërë hapur letrat e lobimit me shumë zero. Le të bëhet hapur dhe shpejt edhe hetimi mbi ligjshmërinë e një akti që duket se po blen përkrahjen amerikane me duart e Nuredin Secit, ashtu si në nëntor Donald Trump bleu presidencën me duart e miliarderit Musk. Me ndryshimin që të paktën Musk luante me paret e veta.