Nga Endri Kajsiu

Fatos Nano u rishfaq ne publik pas shume vitesh. Larg politikes per nje kohe te gjate, ish kryeministri i Shqiperise pranoi te rrefente te vertetat e tij, te cilat kane shume me shume vlere sot, teksa ai vete nuk eshte me pjese e interesave dhe lojrave politike. Aq i vertete ishte rrefimi i Fatos Nanos sa debati dhe kureshtja qe ngjalli rishfaqja e tij ne publik shume vite me pas, theu rekorde mediatike ne shikueshmeri.

Por mbi te gjitha, sulmet personale te Sali Berishes, Ilir Metes dhe sherbyesve te tyre, te cilet u versulen me lloj lloj akuzash ndaj politikanit te vetem deri me sot qe ka ditur te pranoje humbjen e te jetoje ne paqe me te, tregojne se te vertetat e Fatos Nanos kane prekur thelbin e tranzicionit shqiptar, kane goditur mu ne zemer pergjegjesit e politikes se dhunes, urrejtjes, baltosjes dhe hakmarrjes. Pikerisht ata, Saliun dhe Ilirin, te cilet njesoj sic mbrojten njeri tjetrin ne 21 Janar, vazhdojne te bashkepunojne edhe sot, duke e kthyer Lulin ne nje lolo te paperfillshem.

Fatos Nano i ka patur te dy kundershtare ne betejat e tij politike, e po te mos ishte per bashkepunimin e Saliut me Ilirin ne 2005, Partia Socialiste nuk do i kishte humbur zgjedhjet. Ndaj, kur sot Fatosi, qe i njeh ndoshta me mire se gjithkush tjeter keta dy personazhe te politikes shqiptare, e artikulon te zeze mbi te bardhe te verteten per Saliun dhe Ilirin, kjo e vertete ngjit.

E mbi te gjitha, kjo e vertete vret, me shume se plumbat apo hakmarrjet e doktorit nder vite, pasi eshte nje e vertete e thene ftohtesisht dhe qetesisht, ne nje stad te pjekur te jetes se tij, ku polemikat politike nuk kane asnje pike rendesie perballe trashegimise politike qe Fatos Nano na le te gjitheve ne.