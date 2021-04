Në një lidhje me Skype në emisionin”Rudina” në Tv Klan ka qenë meteorologu i njohur Hakil Osmani i cili ka bërë parashikimin e motit. Gjatë këtij muaji ndonëse jemi në pranverë, duket se koha nuk ka qenë e tillë pasi temperaturat kanë qenë të ulëta dhe ka patur reshje. Ai ka treguar se kur do ikin “Plakat e Prillit” dhe si do jenë temperaturat gjatë ditëve në vijim.

Hakil Osmani: Përsa i përket ditëve në vijim pritet që reshjet e shiut të jenë prezente duke bërë që ditën e nesërme të kemi herë pas here rrebeshe shiu, më të dukshme do jenë në zonat qendrore dhe jugore. Gjatë ditës së shtunë reshjet do mbeten prezente, mbasditja dhe mbrëmja sjellin përmirësim të kushteve të motit, përmirësim i cili do të jetë edhe gjatë ditës së diel.

Rudina Magjistari: Çfarë do ndodhë pas të dielës, do vazhdojë të rikthehen shirat, deri kur parashikohet të jetë situata kështu dhe kur do kemi atë pranverën e vërtetë me diell?

Hakil Osmani: Pritet që javën tjetër të vijojë rritja e vlerave termike duke bërë që deri në 10 ditëshin e parë të muajit Maj të kemi vlera të territorit shqiptar që do shkojnë edhe mbi 20 °C, ndërsa në ultësirën perëndimore pritet që të regjistrohen edhe vlerat 27 apo 28°C. Edhe pse do kemi këtë rritje të vlerave termike, reshjet e shiut me episode të shkurtëra dhe të pakta do të jenë herë pas here prezente, por nuk do përfshijnë gjithë territorin shqiptar. Do jenë reshje kryesisht të izoluara.

Pranvera që ne përjetojmë është një pranverë tipike me vlera normale pavarësisht se në këto dy dekatat e fundit jemi mësuar me një pranverë të ngrohtë, por përsa i përket reshjeve të shiut, duhet thënë se kanë qenë reshje të pakta në sasi, ku në zonat të cilat janë plotësuar kuotat mujore janë nga Shkodra në Durrës, ndërsa pjesa tjetër e vendit ka patur sasi më të pakta të reshjeve.

Përsa i përket vlerave termike, pritet që të kemi një rritje të tyre, nuk përjashtohet mundësia që pas datës 10 Maj të kemi prezencë të stuhive tropikale në vendin tone, por dhe në Mesdhe të cilat ndodhin si pasojë e temperaturave të larta, çka bëjnë që sipërfaqet ujore të avullojnë dhe të sjellin këto stuhi.

/a.r