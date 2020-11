Rama tha se nëse Greqia e merr vaksinën në janarë do të jet një mundësi e mire edhe per vendin tonë pasi edhe në këtë situatë po krijohen aleanca dhe mund ta kemi edhe ne.

Kreu i qeverisë deklaroi se po krijohen edhe aleanca mes shteteve dhe sipas tij vendi jonë është në bisedime me Greqinë, por në të njëjtën kohë po diskurtohet me Italinë dhe Gjermaninë.

Kur do vijë vaksina në Shqipëri? Kryeministri Edi Rama nuk dha një përgjigjë konkrete, por tha se po përgatitemi për kohën e duhur.

“Për vaksinën, disa shtete po bëjnë lëvizje mes njëri tjetrin. Unë nuk e di se kur do vijë tek ne. Por siç thuhet do jetë gati në periudhën prill-maj. Ne ndërkohë do përgatitemi që të jemi gati deri atëherë”, tha Rama.