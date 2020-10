Pas videos ku kryeministri i përgjigjej me video qytetarëve për shqetësimet e tyre lidhur me biznesin, ekonominë dhe mundësinë e një mbylljeje të dytë, ka vijuar duke replikuar ndaj komentuesve me shkrim.

Në omente dy qytetarë i kërkojnë Ramës të largohet, teksa njëri i thotë qartazi se për të ky është ‘’dimri i fundit’’ si kryeministër.

Por Rama ka theksuar se nuk ia bën dot qejfin disave të largohet pasi për të vendos populli dhe ai e jep kupën në fund. Por ai siguron se ata që mbanin karrigen me dhunë kanë ikur përgjithmonë.