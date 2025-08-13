Zjarret që po shkrumbojnë zona si Akaia, Preveza, Kiosi dhe Kefalonia në Greqi, jo vetëm që po djegin pyje dhe shtëpi, por gjithashtu po kërcënojnë njerëzit dhe kafshët e bllokuara në flakë.
Qentë, macet, delet, kuajt, lopët dhe kafshë të tjera, shoqërues besnikë të njerëzve, po përballen me terror. Në një kohë kur njerëzit luftojnë për të shpëtuar pronën e tyre dhe për të evakuuar zonat, kafshët nuk kanë asnjë mënyrë për t’i shpëtuar flakëve.
Nga fronti i zjarreve ka edhe imazhe shprese. Mediat helene kanë publikuar imazhe të kafshëve që i shpëtojnë zjarrit dhe e gjejnë veten në krahët e shpëtimtarëve. Xhiron e rrjetit e ka bërë fotoja që tregon një djalë në Akaia që me motorin e tij nxiton ti shpëtojë flakëve dhe në krah mban një dele.
Çdo shpëtim në këto kushte apokaliptike është një fitore e vogël për jetën.
Vullnetarët dhe zjarrfikësit, mes tymit të dendur dhe prushit, po përpiqen të shpëtojnë përveç njerëzve edhe kafshët që janë gjendur në një rrugë pa krye.
