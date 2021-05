E ftuar në rubrikën “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare ka qenë Rezi 25 vjeç nga qyteti i Kuçovës e cila ka treguar për periudhën më të errët të jetës së saj. Ajo ka rrëfyer se u martua që në moshën 18 vjeç me një djalë, ku më pas martesa u kthye në një mankth për të.

Rezi: Pas një muaj e gjysmë ngela shtatzënë padashje dhe ndërkohë që ishte jashtë mitre. Nuk ishte funksionale ajo shtatzëni. Mos pranimi i bashkëshortit dhe i prindërve të tij, unë nuk munda të bëja dot abortin sepse dëshironin që fëmija e vetë të kishte familje. Pasi dola nga spital, shkoj tek shtëpia e ish-bashkëshortit dhe një ditë vendos të ndej rrobat në soletë. Humb ndjenjat tek shkallët dhe pasi zgjohem e gjej veten në dhomën time, në krevat. Nuk munda të kisha një mjekim, të pastrohesha sepse hemorragjia ime vazhdonte për ditë me radhë. Nuk e pata këtë përkujdesje, ditët kalonin dhe unë kisha shumë dhimbje, të bësh një abort është tmerrësisht e dhimbshme.

Ardit Gjebrea: Po bashkëshorti çfarë qëndrimi mbante?

Rezi: Ishte gjithë kohës he se do e kalosh, hë se je e vogël, të është fiksuar.

Ardit Gjebrea: Cili ishte momenti që ai u bind se ky abort duhej bërë?

Rezi: Edhe në momentin që kisha hemorragji, ai thoshte si ka bërë nëna ime, si ka bërë motra ime, si kanë bërë femrat dikur, kanë bërë shumë lindje dhe prapë janë të forta. Varet nga pjesa e imunitetit, nuk është e njëjtë për çdo njeri dhe çdo femër.

Ardit Gjebrea: Më trego pak për datën 10 Maj, çfarë përfaqëson për ty?

Rezi: Në datën 10 Maj kam bërë dasmën time në ditëlindjen e vëllait tim.

Ardit Gjebrea: Pra ditëlindja e Gerit që ti ke ftuar sot është në datën 10 dhe dasmën e bërë në datën 10 për hir të vëllait tënd. Ke një marrëdhënie fantastike me të?

Rezi: Vetëm Zoti lart e di se sa e dua.

Ardit Gjebrea: Pas dasmës çfarë ndodhi?

Rezi: Kur bëra dasmën isha 4 muajshe e gjysmë shtatzënë me vajzën, Rean. Filluan keqkuptimet, debate, dhuna psikologjike dhe fizike.

Ardit Gjebrea: Ti ke treguar që bashkëshorti e donte djalë dhe kur mori vesh që ishte vajzë, filloi të mos kishte interes, e vërtetë?

Rezi: Nuk e donte, kur e kemi mësuar kemi qenë tek doktoresha dhe është larguar direkt nga dhoma që po bëja ekon. Më pas në 17 Shtator sjell në jetë Rean me vendosmërinë time, sepse nga muaji i tretë deri në muajin e nëntë kam qenë e shtruar në spital, kam dalë vetëm dy javët e dasmës dhe kam qëndruar në shtëpinë e prindërve të mi.

Ardit Gjebrea: Pse u ndave nga ish-bashkëshorti?

Rezi: Kanë qenë shumë arsye, dhuna, mospërputhja e karaktereve, derisa mësova që ish-bashkëshorti më tradhtonte. Nuk e kam parë me sytë e mi, por kam pasur fakte, prova dhe në momentin që e kam pyetur në fillim si çdokush e mohoi, por më pas tha që unë atë femër e dua. Kur e pyeta pse u martove me mua, tha që kam dhe unë të drejtën që të kem një familje. Fëmijën e mendove i thashë? Fëmija nuk ka ardhur me dëshirën time në jetë, thjesht se ma kërkoi mami. Këto ishin fjalët e tij. Më tha nëse më pranon kështu rri, nëse s’më pranon më tregoi derën.