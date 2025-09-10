Pas fitores 1-0 me Letoninë, Kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e radhës në Beograd përballë Serbisë më 11 tetor në kuadër të kualifikueseve të Botërorit 2026.
Kur kanë mbetur edhe një muaj nga ndeshja ku do të vendoset fati i Shqipërisë për t’u kualifikuar në Botëror, deputeti i PS-së, Erion Braçe ka ngritur alarmin.
Duke u bazuar te tifozët që ishin të pranishëm në sfidën e mbrëmshme në Beograd, mes Serbisë dhe Anglisë, Braçe thekson se jeta e futbollistëve tanë mund të jetë në rrezik.
Ai i bën thirrje FIFA-s që të marrë masa për këtë situatë, për të mos u lejuar hyrjen në stadium eksponentëve të krimit apo personave që shfaqin rrezikshmëri.
