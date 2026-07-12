Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka bërë të ditur se organizata do të shqyrtojë mundësinë e zgjerimit të Kupës së Botës në 64 skuadra për edicionin e vitit 2030, duke shtuar edhe 16 ekipe të tjera në formatin aktual.
Nëse miratohet, Botërori 2030 do të jetë turneu më i madh në historinë e futbollit, me pjesëmarrjen e 64 kombëtareve.
Edicioni i vitit 2030 do të zhvillohet në gjashtë shtete dhe në tre kontinente. Uruguai, Argjentina dhe Paraguai do të presin nga një ndeshje hapëse të turneut, në kuadër të 100-vjetorit të Kupës së Botës, ndërsa pjesa tjetër e ndeshjeve do të zhvillohet në Marok, Portugali dhe Spanjë.
FIFA pritet të analizojë propozimin në muajt në vijim, ndërsa një vendim përfundimtar ende nuk është marrë.
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