Vlerësimi për punën e Presidentit Donald Trump ka rënë me pesë pikë përqindjeje, në 36 %, duke arritur nivelin më të ulët që nga fillimi i mandatit të tij të dytë. Në të njëjtën kohë, shprehja e pakënaqësisë për punën e tij është rritur në 60 %.
Humbja e përkrahjes vjen pas tre muajsh stabiliteti, kur 40-41 % e amerikanëve thoshin se e miratonin punën e tij.
Vlerësimi i mëparshëm më i ulët i mandatit të tij të dytë ishte 37 % në korrik — teksa në fundin e mandatit të parë (më 2021), ai pati 34 % aprovim, menjëherë pas ngjarjeve dramatikeve të 6 janarit.
Tendencat sipas përkatësisë partiake dhe ndarjeve politike
- Miratimi mes republikanëve ka rënë ndjeshëm — tani vetëm 84 % e tyre e aprovuan punën e Trump, niveli më i ulët për grupin republikan gjatë këtij mandati.
- Ndër të pavarurit, aprovimi ka rënë akoma më thellë — vetëm 25 % e tyre e mbështesin tani Trump-in; kjo është kuota më e ulët për këtë grup që nga fillimi i karrierës së tij presidenciale.
- Mes demokratëve, mbështetja mbetet shumë e ulët: vetëm 3 % raportojnë se e miratojnë punën e tij.
Si e vlerësonë publiku punën e Trump sipas çështjeve kryesore
- Çështja ku Trump merr vlerësimin më të mirë — por edhe kështu modest — është lufta kundër krimit (43 %).
- Miratimi për politikat e tij në çështje si marrëdhënie ndërkombëtare, tregti të jashtme dhe emigracion është gjithashtu pak më lart se mesatarja: përkatësisht 41 %, 39 % dhe 37 %.
- Në çështje të tjera, përfshirë ekonominë, buxhetin federal, luftën në Ukrainë dhe shëndetësinë, vlerësimi nuk i kalon 36 %. Konkretisht: ekonomia 36 %, buxheti federal 31 %, Ukraina 31 %, politika për shëndetësinë 30 %.
Kjo tregon se zonat tradicionalisht ku ai kishte më shumë përkrahje — ekonomi, emigracion, buxhet — po humbet fort besimin e publikut.
Faktorët që duket se ndikuan në rënien e mbështetjes
- Anketa është realizuar midis datave 3–25 nëntor 2025, në një periudhë kur Shteti Federal po përballej me ndërprerje të funksionimit, që u bë më i gjata në historinë e SHBA-së deri më sot.
- Zgjedhjet e pjesshme dhe humbjet në to për partinë republikane duket se ndihmuan në ndërrimin e bilancit në kuotat e opinionit publik për presidentin.
- Qëndrimi i publikut ndaj politikalive kyçe — ekonomia, buxheti, politika të jashtme — ka përkeqësuar perceptimin për aftësinë e qeverisë për të përballuar sfidat e përditshme.
Përfundim
Rezultatet e fundit tregojnë qartë një moment të vështirë për Trump: miratimi i tij ka rënë në minimumin e mandatit të dytë — dhe për disa grupe (si të pavarurit) edhe më poshtë. Mosbesimi në menaxhimin e çështjeve kyçe — si ekonomia, buxheti, shëndetësia — është rritur, ndërsa faktorë si bllokimi i buxhetit dhe shqetësimet për kostot e jetesës janë përkeqësuar.
SHËNIM: Kompania Gallup është themeluar para 90 vjetësh nga George Gallup, shpikësi i sondazheve të opinionit.
https://news.gallup.com/poll/699221/trump-approval-rating-drops-new-second-term-low.aspx
