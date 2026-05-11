Tregtarët e tregut kryesor të fruta-perimeve dhe konfeksioneve në qytetin e Vlorës, pasi janë përplasur me policinë, e cila nuk i ka lejuar të futen në treg për shkak të fillimit të rikonstruksionit të tij, kanë proetstuar edhe para bashkisë, duke kërkuar takim me kryebashkiaken e Vlorës.
Disa prej tregtarëve shprehin kundërshtitë e tyre për caktimin e vendit provizor deri në rihapjen e tregut të rikonstruktuar.
Në lidhje me këtë protestë, kryebashkiakja e Vlorës ka deklaruar se tregtarët janë lajmëruar konform ligjit disa muaj përpara për transferimin dhe se nuk mund të lejohen të tregtojnë në vende të pasigurta.
Sipas projektit, ky treg do të rikonstruktohet si pjesë e një projekti për rehabilitimin e zonës në qendër të Vlorës, pranë sahatit.
